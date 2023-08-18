Какой сегодня праздник 18 августа – праздники в Украине и мире, именины

Мужчина, который выиграл в марафоне. Фото: Freepik

18 августа в Украине и мире — это Всемирный день исследования рака молочной железы, День противозачаточных таблеток, День "Никогда не сдавайся", День плохой поэзии. Верующие в этот день чтят память святого мученика Евстигния.

Новини.LIVE рассказывает о праздниках в Украине, мире и церкви, об именинах и известных именинниках 18 августа.

Читайте также:

Какой праздник 18 августа?

По церковному календарю

Святой мученик Евстигний, память которого чествуют верующие 18 августа, появился на свет в середине III века в Антиохии. 60 лет человек служил в войсках разных римских императоров. Когда в императорское кресло сел Константин Великий, Евстигний увидел на небе звездный крест.

Изображение святого мученика Евстигния. Фото иллюстративное: Pinterest

В преклонном возрасте Евстигний ушел из войска и все свое время посвятил молитвам, посещая храмы Божьи. Позже императором стал Юлиан Отступник, желавший восстановить язычество. Один местный житель рассказал Юлиану о христианстве Евстигния, из-за чего он обезглавил старца.

В Украине и мире

В этот день украинцы и люди в мире отмечают Всемирный день исследования рака молочной железы, посвященный важности поиска лекарств от онкологии и поддержке онкобольных людей. Также 18 августа отмечается День противозачаточных таблеток.

Женщина, которая собирается принять таблетки. Фото: Freepik

Еще 18 августа люди отмечают День очень мотивационной фразы "Никогда не сдавайся", способной вдохновить людей и поверить в себя. Отмечают также в этот день и День плохой поэзии, созданный для поддержки людей, которые только начинают что-то писать.

Именины этого дня

18 августа свои именины празднуют такие люди, как:

Викентий

Евстигий

Ефим

Степан

Дарья

Евдокия

Мария

Нонна

Кристина

А талисманом человека, родившегося 18 августа, считается оникс. Предки считали, что этот камень оказывает положительное влияние на нервную систему человека и избавляет его от депрессии.

Оникс, являющийся талисманом человека, рожденного 18 августа. Фото: Pinterest

Известные именинники 18 августа

Свой день рождения в этот день отмечают такие выдающиеся украинцы, как:

народный художник Василий Бородай (1917 год)

генерал-майор Государственной пограничной службы Украины Игорь Момот (1965 год)

известный биатлонист Андрей Дериземля (1977 год)

Напомним, мы писали о том, что из еды следует святить в Яблочный Спас.

Раньше мы рассказывали о том, сколько меда нужно съесть на Медовый Спас.

Также мы сообщали о том, как можно поздравить с Рождеством Николая Чудотворца.