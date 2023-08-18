Какой сегодня праздник 18 августа – праздники в Украине и мире, именины

Какой сегодня праздник 18 августа: все праздники в Украине и мире, у кого именины
18 августа в Украине и мире — это Всемирный день исследования рака молочной железы, День противозачаточных таблеток, День "Никогда не сдавайся", День плохой поэзии. Верующие в этот день чтят память святого мученика Евстигния.
Новини.LIVE рассказывает о праздниках в Украине, мире и церкви, об именинах и известных именинниках 18 августа.
Какой праздник 18 августа?
По церковному календарю
Святой мученик Евстигний, память которого чествуют верующие 18 августа, появился на свет в середине III века в Антиохии. 60 лет человек служил в войсках разных римских императоров. Когда в императорское кресло сел Константин Великий, Евстигний увидел на небе звездный крест.
В преклонном возрасте Евстигний ушел из войска и все свое время посвятил молитвам, посещая храмы Божьи. Позже императором стал Юлиан Отступник, желавший восстановить язычество. Один местный житель рассказал Юлиану о христианстве Евстигния, из-за чего он обезглавил старца.
В Украине и мире
В этот день украинцы и люди в мире отмечают Всемирный день исследования рака молочной железы, посвященный важности поиска лекарств от онкологии и поддержке онкобольных людей. Также 18 августа отмечается День противозачаточных таблеток.
Еще 18 августа люди отмечают День очень мотивационной фразы "Никогда не сдавайся", способной вдохновить людей и поверить в себя. Отмечают также в этот день и День плохой поэзии, созданный для поддержки людей, которые только начинают что-то писать.
Именины этого дня
18 августа свои именины празднуют такие люди, как:
- Викентий
- Евстигий
- Ефим
- Степан
- Дарья
- Евдокия
- Мария
- Нонна
- Кристина
А талисманом человека, родившегося 18 августа, считается оникс. Предки считали, что этот камень оказывает положительное влияние на нервную систему человека и избавляет его от депрессии.
Известные именинники 18 августа
Свой день рождения в этот день отмечают такие выдающиеся украинцы, как:
- народный художник Василий Бородай (1917 год)
- генерал-майор Государственной пограничной службы Украины Игорь Момот (1965 год)
- известный биатлонист Андрей Дериземля (1977 год)
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