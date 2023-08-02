Яке сьогодні свято 2 серпня – день для України та світу, іменини

Поштова скринька, з якої чоловік дістає газету з новинами. Фото: Pixabay

Другого серпня в Україні та світі відзначається День екологічного боргу, День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь та День народження поштової скриньки, а віряни в церкві вшановують пам’ять пророка Іллі.

Новини.LIVE пояснює, що цей день означає для України та світу, яке його церковне значення, хто святкує іменини та які відомі люди відзначають свій день народження другого серпня.

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Який другого серпня день?

Яке церковне свято другого серпня?

Ілля з’явився на світ за 900 років до народження Ісуса Христа та був першим християнським пророком. З дитинства він почав служити Богові, оселився в пустелі, кожен день молився та дотримувався посту. Також він активно боровся з язичництвом, адже тоді багато людей поклонялися ідолам.

Одного разу він заявив правителю міста, що за його нечестя багато років не буде ані роси, ані дощу, але їх можна викликати молитвою. Після цих слів на вулиці стало дуже спекотно, що аж навіть трава вигоріла, люди почали голодувати.

Зображення святого пророка Іллі. Фото ілюстративне: Pinterest

Втім, Ілля болився Богові, тоді кожен день ворони приносили йому хліб та м’яса, а воду він пив зі струмка, який незабаром висох. Тоді наснився Іллі Господь, який наказав йому переїхати до вдови в язичницькому місті Сарепта Сидонська, в якої було борошно та олія. Згодом син цієї жінки сильно захворів, але Ілля зміг вилікувати його молитвою.

Які свята відзначаються в Україні та світі другого серпня?

У цей день в Україні та світі відзначають День екологічного боргу, який створений для того, щоб показати людям, що ресурси на землі можуть закінчуватися.

День екологічного боргу, який відзначається другого серпня. Фото: УНІАН

Також другого серпня — День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь.

Ще у цей день відзначається День народження поштової скриньки. Саме другого серпня 1858 року в Лондоні з’явилися перші скриньки для листів.

Хто святкує іменини другого серпня?

У цей день свої іменини святкує Олександр, Ілля, Георгій, Афанасій і Тихон, а талісманом людини, яка з’явилася на світ другого серпня, є альмандин, тобто, один з різновидів граната. Предки цим мінералом загоювали рани та лікували різні отруєння.

Альмандин, який є талісманом людини, народженої другого серпня. Фото: Pinterest

Які відомі люди народилися другого серпня?

Другого серпня 1888 року народився український поет Кость Буревій, а цього ж дня, але вже 1924 року, на світ з’явився український живописець Олександр Хмельницький. Ще другого серпня, але вже 1993 року народився учасник Самооборони Майдану Сергій Нігоян.

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