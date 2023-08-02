Какой сегодня праздник 2 августа – день для Украины и мира, именины

Почтовый ящик, из которого мужчина достает газету с новостями. Фото: Pixabay

Второго августа в Украине и мире отмечается День экологического долга, День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений и День рождения почтового ящика, а верующие в церкви чтят память пророка Илии.

Новини.LIVE объясняет, что этот день означает для Украины и мира, каково его церковное значение, кто празднует именины и какие известные люди отмечают свой день рождения второго августа.

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Какой день второго августа?

Какой церковный праздник второго августа?

Илья появился на свет за 900 лет до рождения Иисуса Христа и был первым христианским пророком. С детства он стал служить Богу, поселился в пустыне, каждый день молился и соблюдал пост. Также он активно боролся с язычеством, ведь тогда многие поклонялись идолам.

Однажды он заявил правителю города, что при его нечестии многие годы не будет ни росы, ни дождя, но их можно вызвать молитвой. После этих слов на улице стало очень жарко, что даже трава выгорела, люди начали голодать.

Изображение святого пророка Ильи. Фото иллюстративное: Pinterest

Впрочем, Илья болился Богу, тогда каждый день вороны приносили ему хлеб и мясо, а воду он пил из ручья, который вскоре высох. Тогда приснился Илье Господь, приказавший ему переехать к вдове в языческом городе Сарепта Сидонска, у которой была мука и масло. Затем сын этой женщины сильно заболел, но Илья смог вылечить его молитвой.

Какие праздники отмечаются в Украине и мире второго августа?

В этот день в Украине и мире отмечают День экологического долга, созданный для того, чтобы показать людям, что ресурсы на земле могут заканчиваться.

День экологического долга, который отмечается второго августа. Фото: УНИАН

Также второго августа День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений.

В этот день отмечается День рождения почтового ящика. Именно второго августа 1858 года в Лондоне появились первые ящики для писем.

Кто празднует именины второго августа?

В этот день свои именины празднует Александр, Илья, Георгий, Афанасий и Тихон, а талисманом человека, появившегося на свет второго августа, является альмандин, то есть, одна из разновидностей граната. Предки этим минералом залечивали раны и лечили разные отравления.

Альмандин, являющийся талисманом человека, рожденного второго августа. Фото: Pinterest

Какие известные люди родились второго августа?

Второго августа 1888 года родился украинский поэт Кость Буревой, а в этот же день, но уже в 1924 году, на свет появился украинский живописец Александр Хмельницкий. Еще второго августа, но уже в 1993 году родился участник Самообороны Майдана Сергей Нигоян.

Напомним, мы писали о том, кто в августе 2023 празднует свои именины.

Раньше мы рассказывали о том, какие праздники первого августа отмечаются в Украине и мире.

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