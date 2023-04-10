Як отримати відстрочку від служби на 5 років та хто має право — закон

Збільшити термін відстрочки від мобілізації хочуть лише для однієї категорії громадян

ТЦК та СП продовжують мобілізацію, щоб укомплектувати військові частини фахівцями з певних галузей і сформувати військовий резерв. Водночас законодавство чітко визначає перелік категорій, які мають право на відстрочку. Як правило, вона дається на 6 місяців. Після чоловік має знову надати документи й підтвердити своє право отримати відстрочення від служби в ЗСУ.

Однак нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9142, який передбачає збільшення терміну відстрочення до п'яти років. Хто зможе отримати відстрочку на такий великий термін, читайте далі в матеріалі.

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Хто має право на відстрочку

Закон про "Мобілізаційну підготовку та мобілізацію" регулює процеси призову та отримання відстрочки.

Так відстрочення від служби військовозобов'язані можуть отримати:

за сімейними обставинами;

станом здоров'я;

через навчання;

за професійною діяльністю;

в разі бронювання.

Однак йдеться лише про відстрочення на 6 місяців. Після спливання терміну військовозобов’язані можуть бути призвані знову або ж вони знову мають надати документи, які дають право на відстрочку.

До прикладу, якщо відстрочку дали чоловікові через наявність дружини з інвалідністю, то поки вони будуть у шлюбі та жінка матиме інвалідність, чоловіка не можуть призвати без його бажання.

Втім, на практиці неможливо спрогнозувати, скільки часу триватиме обставина, за якою чоловік отримав відстрочку. Тому працівники ТЦК і СП можуть періодично викликати такого чоловіка і перевіряти, чи не змінились його обставини.

Хто може отримати 5 років відстрочення від служби

Законопроєкт № 9142 пропонує внести чіткі умови відстрочки для військових, які звільняються після 18 місяців служби.

"Людина, що відслужила встановлений термін, повинна мати гарантовану відстрочку від наступної мобілізації", ― підкреслили автори документа.

Проєкт закону передбачає відстрочення на 5 років звільненим зі служби в запас військовим, які були призвані під час мобілізації.

У статтю 23 Закону пропонують додати ще одну підставу:

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації звільнені зі служби в запас військові, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації. Строк відстрочки ― п’ять років з дня звільнення з військової служби.

Від чого буде залежати відстрочка за законопроєктом №9142

Відстрочка має надаватися на визначений час, але є обмеження:

відстрочка надається не менше, ніж на п’ять років;

відстрочка залежить від необхідного в певний період розміру армії;

відстрочка залежить від загального числа наявних військовозобов'язаних.

Раніше ми розповідали, які обставини не надають права для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також ми писали, хто з педагогів має право на відстрочку та за яких умов вона можлива. Та як батьку-одинаку отримати відстрочку.

Нагадаємо, ми вже писали про повний перелік підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану. Це прописано у законі "Про військовий обов’язок та військову службу".