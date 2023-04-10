Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон arrow

Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

10 апреля 2023 15:55
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Как получить отсрочку от службы на 5 лет и кто имеет право — закон
Военная служба в Украине. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

ТЦК и СП продолжают мобилизацию, чтобы укомплектовать воинские части специалистами по определенным отраслям и сформировать военный резерв. В то же время, законодательство четко определяет перечень категорий, имеющих право на отсрочку. Как правило, она дается на 6 месяцев. Затем мужчина должен снова предоставить документы и подтвердить свое право получить отсрочку от службы в ВСУ.

Однако недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9142, предусматривающий увеличение срока отсрочки до пяти лет. Кто сможет получить отсрочку на столь большой срок, читайте дальше в материале.

Читайте также:

Кто имеет право на отсрочку

Закон о "Мобилизационной подготовке и мобилизации" регулирует процессы призыва и получения отсрочки.

Так отсрочку от службы военнообязанные могут получить:

  • по семейным обстоятельствам;
  • состоянием здоровья;
  • через обучение;
  • за профессиональной деятельностью;
  • при бронировании.

Однако речь идет только об отсрочке на 6 месяцев. После истечения срока военнообязанные могут быть призваны снова или они снова должны предоставить документы, дающие право на отсрочку.

К примеру, если отсрочку дали мужу из-за наличия жены с инвалидностью, то пока они будут в браке и женщина будет иметь инвалидность, мужчину не могут призвать без его желания.

Впрочем, на практике невозможно спрогнозировать, сколько времени продлится обстоятельство, по которому мужчина получил отсрочку. Поэтому работники ТЦК и СП могут периодически вызывать такого мужчину и проверять, не изменились ли его обстоятельства.

Кто имеет право на отсрочку

Кто может получить 5 лет отсрочки от службы

Законопроект № 9142 предлагает внести четкие условия отсрочки для военных, увольняемых после 18 месяцев службы.

"Человек, отслуживший установленный срок, должен иметь гарантированную отсрочку от последующей мобилизации", ― подчеркнули авторы документа.

Проект закона предусматривает отсрочку на 5 лет уволенным со службы в запас военным, призванным во время мобилизации.

В статью 23 Закона предлагают добавить еще одно основание:

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации уволенные со службы в запас военные, проходившие военную службу по призыву во время мобилизации. Срок отсрочки — пять лет со дня увольнения с военной службы.

Кто может получить 5 лет отсрочки от службы

От чего будет зависеть отсрочка по законопроекту №9142

Отсрочка должна предоставляться на определенное время, но есть ограничения:

  • отсрочка предоставляется не менее чем на пять лет;
  • отсрочка зависит от требуемого в определенный период размера армии;
  • отсрочка зависит от общего числа имеющихся военнообязанных.

От чего будет зависеть отсрочка по законопроекту №9142

Ранее мы рассказывали, какие обстоятельства не дают права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Также мы писали, кто из педагогов имеет право на отсрочку и при каких условиях она возможна. И как отцу-одиночке получить отсрочку.

Напомним, мы уже писали о полном перечне оснований для увольнения с военной службы во время военного положения. Это прописано в законе "О воинской обязанности и военной службе".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB