Как получить отсрочку от службы на 5 лет и кто имеет право — закон

Военная служба в Украине. Фото: google.com

ТЦК и СП продолжают мобилизацию, чтобы укомплектовать воинские части специалистами по определенным отраслям и сформировать военный резерв. В то же время, законодательство четко определяет перечень категорий, имеющих право на отсрочку. Как правило, она дается на 6 месяцев. Затем мужчина должен снова предоставить документы и подтвердить свое право получить отсрочку от службы в ВСУ.

Однако недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9142, предусматривающий увеличение срока отсрочки до пяти лет. Кто сможет получить отсрочку на столь большой срок, читайте дальше в материале.

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Кто имеет право на отсрочку

Закон о "Мобилизационной подготовке и мобилизации" регулирует процессы призыва и получения отсрочки.

Так отсрочку от службы военнообязанные могут получить:

по семейным обстоятельствам;

состоянием здоровья;

через обучение;

за профессиональной деятельностью;

при бронировании.

Однако речь идет только об отсрочке на 6 месяцев. После истечения срока военнообязанные могут быть призваны снова или они снова должны предоставить документы, дающие право на отсрочку.

К примеру, если отсрочку дали мужу из-за наличия жены с инвалидностью, то пока они будут в браке и женщина будет иметь инвалидность, мужчину не могут призвать без его желания.

Впрочем, на практике невозможно спрогнозировать, сколько времени продлится обстоятельство, по которому мужчина получил отсрочку. Поэтому работники ТЦК и СП могут периодически вызывать такого мужчину и проверять, не изменились ли его обстоятельства.

Кто может получить 5 лет отсрочки от службы

Законопроект № 9142 предлагает внести четкие условия отсрочки для военных, увольняемых после 18 месяцев службы.

"Человек, отслуживший установленный срок, должен иметь гарантированную отсрочку от последующей мобилизации", ― подчеркнули авторы документа.

Проект закона предусматривает отсрочку на 5 лет уволенным со службы в запас военным, призванным во время мобилизации.

В статью 23 Закона предлагают добавить еще одно основание:

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации уволенные со службы в запас военные, проходившие военную службу по призыву во время мобилизации. Срок отсрочки — пять лет со дня увольнения с военной службы.

От чего будет зависеть отсрочка по законопроекту №9142

Отсрочка должна предоставляться на определенное время, но есть ограничения:

отсрочка предоставляется не менее чем на пять лет;

отсрочка зависит от требуемого в определенный период размера армии;

отсрочка зависит от общего числа имеющихся военнообязанных.

Ранее мы рассказывали, какие обстоятельства не дают права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Также мы писали, кто из педагогов имеет право на отсрочку и при каких условиях она возможна. И как отцу-одиночке получить отсрочку.

Напомним, мы уже писали о полном перечне оснований для увольнения с военной службы во время военного положения. Это прописано в законе "О воинской обязанности и военной службе".