Коли офіцерів запасу можуть призвати не за спеціальністю — важливі умови

В Україні офіцери запасу призиваються на загальних підставах, без відповідного наказу про їх мобілізацію

В Україні продовжується воєнний стан, під час якого мобілізації підлягають всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Призвати можуть й офіцерів запасу. Причому на службу вони можуть потрапити необов'язково за спеціальністю.

Як відбувається мобілізація для таких українців і на які військові посади їх призначають, розповіло видання NV.

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Як призивають офіцерів запасу

Згідно з чинним законодавством України, офіцери запасу призиваються на загальних підставах, без відповідного наказу про їхню мобілізацію. Проте, за законом, вони можуть бути мобілізовані не тільки за своєю спеціальністю.

Призначити можуть на нижчу посаду відразу після мобілізації або переведення на нижчу посаду, якщо військовий займав військову посаду.

Призов та призначення на посади офіцерів запасу під час воєнного стану регулює Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008.

За яких умов офіцерів запасу призначають на нижчі посади

За ст. 112 згаданого вище Положення, військовослужбовець, який проходить службу за призовом, переміщується у зв’язку зі службовою необхідністю та за станом здоров’я на нове місце військової служби без його згоди.

Водночас ст. 257 передбачає, що для доукомплектування ЗСУ в особливий період призначення військовослужбовців на рівнозначні та нижчі посади також здійснюється без їхньої згоди.

Також у ст. 83 вказано, що військовослужбовці призначаються на посади та переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням:

досвіду служби;

рівня професійної компетентності;

особистих якостей і досягнень;

відповідності характеристикам посад, визначених Міноборони України.

Саме 82 стаття передбачає призначення військовослужбовця на нижчу посаду через скорочення штатів або проведення організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду, за:

станом здоров'я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей — на підставі висновку атестування.

У разі потреби доукомплектування ЗСУ військовозобов'язані та резервісти, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, направляються на курс перепідготовки за дефіцитними для ЗСУ спеціальностями.

"Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено", — йдеться у ст. 254.

Переміщення військового на нижчі посади — як має відбуватися

Це відбувається тільки за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій безпосередніх і прямих начальників військовозобов'язаних на підставі клопотань командирів, які порушили питання про переміщення.

Так, переміщення без згоди військовослужбовця здійснюється:

між з'єднаннями, військовими частинами, оперативними командуваннями — наказами посадової особи, якій вони підпорядковані;

між видами ЗСУ та військовими частинами, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів Генштабу, — наказом головнокомандувача Збройних Сил України;

між військовими частинами видів, родів військ ЗСУ та військовими частинами, які підпорядковані Міноборони, — наказом керівника служби персоналу МО України.

Чи можуть призвати студента, який є офіцером запасу

Військова служба за призовом осіб офіцерського складу – окремий вид військової служби, що регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та відповідним Наказом Міністерства оборони.

Призиваються офіцери, які закінчили військові кафедри та не проходили військової служби, після видання відповідного наказу Міністра оборони щодо призову на військову службу осіб офіцерського складу запасу.

Строк військової служби для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, становить до 18 місяців.

Важливо розуміти, що військова служба за призовом під час мобілізації та військова служба за призовом осіб офіцерського складу це різні види проходження військової служби.

Оскільки й досі триває загальна мобілізація, мають застосовуватися норми абзацу 2 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", згідно з якою студенти ВНЗ незалежно від віку або наявної першої вищої освіти мають право на відстрочку від мобілізації

Призов офіцерського складу — хто має право на відстрочку

За рішенням атестаційної комісії обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відстрочка від призову на військову службу осіб офіцерського складу надається:

1. За сімейними обставинами за бажанням офіцерів запасу, які мають:

неповнолітніх братів і сестер або непрацездатних братів і сестер, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім офіцера запасу, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

вагітну дружину.

дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

двох і більше дітей;

дружину-інваліда.

2. Для продовження професійної діяльності надається:

педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їх роботи за спеціальністю;

медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

священнослужителям;

сільським, селищним, міським головам;

резервістам — на весь період служби у військовому резерві;

поліцейським — на весь період їх служби.

Офіцери запасу, яким надано відстрочку від призову на військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Раніше ми розповідали, хто може служити після 60 років та який вік граничний. Зауважимо, що продовження терміну служби понад стандартного граничного віку не є обов'язковим, особи можуть залишитися у лавах Збройних сил за власним бажанням.

Нагадаємо, юрист Богдан Пересада розповів, про нюанси мобілізації чоловіків до 27 років. Як правило, чоловіків віком від 18 до 27 років, які не мають військового досвіду, не мобілізують, а пропонують їм підписати контракт.

Також ми повідомляли, що у Раді запропонували внести нові правила для мобілізованих без досвіду ― їх хочуть відправляти на фронт за добровільної письмової згоди після не менше, ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.