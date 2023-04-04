Когда офицеров запаса могут призвать не по специальности — важные условия

В Украине офицеры запаса призываются на общих основаниях, без соответствующего приказа об их мобилизации

В Украине продолжается военное положение, во время которого мобилизации подлежат все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Призвать могут и офицеров запаса. Причем, на службу они могут попасть необязательно по специальности.

Как происходит мобилизация для таких украинцев и на какие военные должности их назначают, рассказало издание NV.

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Как призывают офицеров запаса

Согласно действующему законодательству Украины, офицеры запаса призываются на общих основаниях, без соответствующего приказа об их мобилизации. Однако по закону они могут быть мобилизованы не только по своей специальности.

Назначить могут на низшую должность сразу после мобилизации или перевода на низшую должность, если военный занимал военную должность.

Призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения регулирует Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденное указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008.

При каких условиях офицеров запаса назначают на низшие должности

По ст. 112 упомянутого выше Положения, военнослужащий, который проходит службу по призыву, перемещается в связи со служебной необходимостью и по состоянию здоровья новое место военной службы без его согласия.

В то же время ст. 257 предусматривает, что для доукомплектования ВСУ в особый период назначения военнослужащих равнозначные и низшие должности также осуществляется без их согласия.

Также в ст. 83 указано, что военнослужащие назначаются должности и перемещаются по службе по основной или родственной специальности с учетом:

опыта службы;

уровня профессиональной компетентности;

личных качеств и достижений;

соответствия характеристикам должностей, определенных Минобороны Украины.

Именно 82 статья предусматривает назначение военнослужащего на низшую должность из-за сокращения штатов или проведения организационных мероприятий в случае невозможности назначения на равнозначную должность, за:

состоянием здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии;

с учетом профессиональных, деловых и нравственных качеств — на основании заключения аттестования.

В случае необходимости доукомплектования ВСУ военнообязанные и резервисты, призываемые на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период направляются на курс переподготовки по дефицитным для ВСУ специальностям.

"Гражданам, имеющим специальные звания или классные чины, после их призыва на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период в случае необходимости присваиваются воинские звания в порядке переаттестации с учетом их специальных званий или классных чинов, уровня образования, опыта службы и соответствия должности, на которую они будут назначены", — говорится в ст. 254.

Перемещение военного на низшие должности — как должно происходить

Это происходит только при наличии обоснованных оснований с учетом выводов аттестования, рекомендаций непосредственных и прямых начальников военнообязанных на основании ходатайств командиров, поднявших вопрос о перемещении.

Так, перемещение без согласия военнослужащего осуществляется:

между соединениями, воинскими частями, оперативными командованиями — приказами должностного лица, которому они подчинены;

между видами ВСУ и воинскими частями, подчиненными начальникам структурных подразделений Генштаба, — приказом главнокомандующего Вооруженными силами Украины;

между воинскими частями видов, родов войск ВСУ и воинскими частями, подчиненными Минобороны, — приказом руководителя службы персонала МО Украины.

Могут ли призвать студента, который является офицером запаса

Военная служба по призыву лиц офицерского состава – отдельный вид военной службы, регулируемый Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и соответствующим Приказом Министерства обороны.

Призываются офицеры, которые окончили военные кафедры и не проходили военной службы, после издания соответствующего приказа Министра обороны о призыве на военную службу лиц офицерского состава запаса.

Срок военной службы для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву, составляет до 18 месяцев.

Важно понимать, что военная служба по призыву во время мобилизации и военная служба по призыву лиц офицерского состава это разные виды прохождения военной службы.

Поскольку до сих пор продолжается общая мобилизация, должны применяться нормы абзаца 2 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которой студенты ВУЗов независимо от возраста или имеющегося первого высшего образования имеют право на отсрочку от мобилизации

Призыв офицерского состава — кто имеет право на отсрочку

По решению аттестационной комиссии областного территориального центра комплектования и социальной поддержки отсрочка от призыва на военную службу лиц офицерского состава предоставляется:

1. По семейным обстоятельствам по желанию офицеров запаса, имеющих:

несовершеннолетних братьев и сестер или нетрудоспособных братьев и сестер, если у них нет других трудоспособных лиц, кроме офицера запаса, обязанных в соответствии с законодательством их содержать;

одинокого отца или мать-одиночку, у которых на содержании находятся двое или более несовершеннолетних детей, до достижения старшим из них совершеннолетия при условии официального трудоустройства призывника;

беременная жена.

ребенка в возрасте до трех лет или ребенка старше трех лет, воспитывающегося без матери в связи с ее смертью или по решению суда;

двоих и более детей;

жену-инвалида.

2. Для продолжения профессиональной деятельности предоставляется:

педагогическим работникам с полным высшим образованием, основным местом работы которых являются общеобразовательные учебные заведения, при полной нагрузке на занимаемой должности, - на весь период их работы по специальности;

медицинским работникам, при полной нагрузки на занимаемой должности, — на весь период их работы по специальности в сельской местности;

священнослужителям;

сельским, поселковым, городским головам;

резервистам — на весь период службы в военном резерве;

полицейским — на весь период их службы.

Офицеры запаса, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, обязаны ежегодно до 1 октября подавать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки документы, подтверждающие их право на отсрочку.

Раньше мы рассказывали, кто может служить после 60 лет и какой возраст предел. Заметим, что продление срока службы сверх стандартного предельного возраста не обязательно, лица могут остаться в рядах Вооруженных сил по собственному желанию.

Напомним, юрист Богдан Пересада рассказал, о нюансах мобилизации мужчин до 27 лет. Как правило, мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих военного опыта, не мобилизуют, а предлагают им подписать контракт.

Также мы сообщали, что в Раде предложили внести новые правила для мобилизованных без опыта ― их хотят отправлять на фронт при добровольном письменном согласии после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности.