Чи можуть мобілізувати в Україні чоловіків молодше 27 років, які не служили — пояснення юриста

Юрист пояснив, у чому різниця між призовниками та військовозобов’язаними

Від 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. Проте, як правило, чоловіків віком від 18 до 27 років, які не мають військового досвіду, не мобілізують, а пропонують їм підписати контракт.

Про це повідомив юрист Богдан Пересада.

За словами фахівця, ситуація з мобілізацією або призовом чоловіків від 18 до 27 років має багато недоліків і наразі в законодавстві щодо цього є деякі упущення.

"На мою думку, ситуація із призовом за мобілізацією чоловіків у віці до 27 років, які не проходили військову службу та військову кафедру, певною мірою погано врегульована", — підкреслив він.

Скасування призову на строкову службу

До повномасштабного вторгнення в Україні діяв призов на строкову службу, яку громадяни віком від 18 до 27 років, які придатні за станом здоров'я і не мають права на звільнення або відстрочку, проходять з метою здобуття військово-облікової спеціальності.

Як відомо, у 2022 році призов на строкову військову службу було скасовано. Так Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" було доповнено статтею 18−1, яка скасовує призов під час воєнного стану, а призовні військово-лікарські комісії зобов’язує допомагати з медоглядом під час мобілізації.

Призовники та військовозобов’язані ― у чому різниця

У ч. 9 ст. 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" є визначення щодо статусу призовника та військовозобов'язаного:

призовники — особи, приписані до призовних дільниць;

військовозобов'язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Це ж затверджено змістом частини 1 статті 33 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу: "Військовий облік громадян України поділяється на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

"Наявність розмежування відповідних обліків додатково свідчить про різницю у відповідних статусах", — зазначає юрист.

У абзацах 1−2 статті 39 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу зазначено, що:

"Призов резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов'язані, які перебувають у запасі та не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації".

Кого мобілізують під час воєнного стану

За законодавством, мобілізації підлягають військовозобов'язані та резервісти. При цьому юрист підкреслює, що під час мобілізації призовники (громадяни віком від 18 до 27 років) мають інший статус.

"Указ Президента також передбачає призов військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, можна зробити висновок, що призову за мобілізацією підлягають саме резервісти та військовозобов'язані, які перебувають у запасі", ― зазначає Пересада.

Відповідно до постанови Кабміну №92 від 1 лютого 2023 року ставитися на військовий облік через скасування строкової служби можуть лише громадяни України віком від 27 років.

Утім, як вважає адвокатка Марина Бекало, відправити на фронт можуть і українців віком від 18 до 27 років, попри скасування призову на строкову службу. За її словами, ці питання регулюються окремими нормами законодавства. Під час воєнного стану та загальної мобілізації всіх чоловіків від 18-60 років вважають військовозобов'язаними.

Мобілізація призовників ― від чого залежить

Можливість зарахування призовників від 18 до 27 років до резервістів залежить від того:

чи має така особа статус військовозобов'язаного (перебуває на обліку військовозобов'язаних);

чи перебуває така особа у запасі;

чи має підстави для звільнення від мобілізації відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

чи придатна така особа до проходження служби за станом здоров'я.

Що таке зарахування в запас і які є види

Юрист додає, що запас військовозобов'язаних поділяється на дві категорії:

запас першої категорії ― це військовозобов'язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

запас другої категорії ― це військовозобов'язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби.

Крім того, військовозобов'язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії.

"Тобто, особа, яка не проходила військову службу, може бути зарахована до запасу другої категорії за умови, що така особа придатна за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час", ― наголошує юрист.

Раніше ми розповідали, хто може служити після 60 років та який вік граничний. Зауважимо, що продовження терміну служби понад стандартного граничного віку не є обов'язковим, особи можуть залишитися у лавах Збройних сил за власним бажанням.

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