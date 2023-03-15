Могут ли мобилизовать в Украине мужчин младше 27 лет, которые не служили — объяснение юриста

Юрист объяснил, в чем разница между призывниками и военнообязанными

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение и общая мобилизация. Однако, как правило, мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих военного опыта, не мобилизуют, а предлагают им подписать контракт.

Об этом сообщил юрист Богдан Пересада.

По словам специалиста, ситуация с мобилизацией или призывом мужчин от 18 до 27 лет имеет много недостатков и сейчас в законодательстве по этому поводу есть некоторые упущения.

"По моему мнению, ситуация с призывом по мобилизации мужчин в возрасте до 27 лет, не проходивших военную службу и военную кафедру, в определенной степени плохо урегулирована", — подчеркнул он.

Отмена призыва на срочную службу

До полномасштабного вторжения в Украине действовал призыв на срочную службу, которую граждане в возрасте от 18 до 27 лет, пригодные по состоянию здоровья и не имеющие права на увольнение или отсрочку, проходят с целью получения военно-учетной специальности.

Как известно, в 2022 году призыв на срочную военную службу был отменен. Так, Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" был дополнен статьей 18-1, которая отменяет призыв во время военного положения, а призывные военно-врачебные комиссии обязывает помогать с медосмотром во время мобилизации.

Призывники и военнообязанные ― в чем разница

В ч. 9 ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" есть определение статуса призывника и военнообязанного:

призывники — лица, приписанные к призывным участкам;

военнообязанные — лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Это же утверждено содержанием части 1 статьи 33 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе: "Военный учет граждан Украины делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов".

"Наличие разграничения соответствующих учетов дополнительно свидетельствует о разнице в соответствующих статусах", — отмечает юрист.

В абзацах 1-2 статьи 39 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе указано, что:

"Призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации проводится в порядке, определенном этим Законом и Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. На военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке в период мобилизации".

Кого мобилизуют во время военного положения

Согласно законодательству, мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты. При этом юрист подчеркивает, что во время мобилизации призывники (граждане в возрасте от 18 до 27 лет) имеют другой статус.

"Указ Президента также предусматривает призыв военнообязанных и резервистов. То есть, можно заключить, что призыву по мобилизации подлежат именно резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе", ― отмечает Пересада.

Согласно постановлению Кабмина №92 от 1 февраля 2023 года относиться на военный учет из-за отмены срочной службы могут только граждане Украины в возрасте от 27 лет.

Впрочем, как считает адвокат Марина Бекало, отправить на фронт могут и украинцев в возрасте от 18 до 27 лет, несмотря на отмену призыва на срочную службу. По ее словам, эти вопросы регулируются отдельными нормами законодательства. Во время военного положения и всеобщей мобилизации всех мужчин от 18-60 лет считают военнообязанными.

Мобилизация призывников — от чего зависит

Возможность зачисления призывников от 18 до 27 лет к резервистам зависит от того:

имеет ли такое лицо статус военнообязанного (состоит на учете военнообязанных);

находится ли такое лицо в запасе;

имеет ли основания для освобождения от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

пригодно ли такое лицо к прохождению службы по состоянию здоровья.

Что такое зачисление в запас и какие виды

Юрист добавляет, что запас военнообязанных делится на две категории:

запас первой категории — это военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность.

запас второй категории ― это военнообязанные, которые не получили военно-учетную специальность во время прохождения военной службы или не проходили военной службы.

Кроме того, военнообязанные, отнесенные к запасу второй категории, в случае получения во время пребывания в запасе или службы в военном резерве военно-учетной специальности переводятся в запас первой категории.

"То есть лицо, которое не проходило военную службу, может быть отнесено к запасу второй категории при условии, что такое лицо пригодно по состоянию здоровья до прохождения военной службы в мирное или военное время", — отмечает юрист.

Раньше мы рассказывали, кто может служить после 60 лет и какой возраст предел. Заметим, что продление срока службы сверх стандартного предельного возраста не обязательно, лица могут остаться в рядах Вооруженных сил по собственному желанию.

Напомним, адвокат Андрей Карпенко рассказал, что делать мобилизованным, которым вера не позволяет брать оружие в руки и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.

Также мы сообщали, что в Раде предложили внести новые правила для мобилизованных без опыта ― их хотят отправлять на фронт при добровольном письменном согласии после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности.