Комісар розповів, скількох людей оштрафували на Харківщині за неявку до військкомату

За неявку до військкомату передбачена адміністративна відповідальність

За неявку до військкомату під час мобілізації на Харківщині було оштрафовано 600 військовозобов’язаних і це лише за останні два місяці. Сума штрафів – до 5 тис. грн.

Про це розповів обласний військовий комісар Володимир Арап на брифінгу.

Штрафи за неявку до військкомату

Арап уточнив, що ті, хто не прийшли до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів), були оштрафовані на суми від 1000 до 5000 грн.

"Але є так категорія військовозобов'язаних, які вже отримали повістку, пройшли медичне обстеження і їм вже треба було прибути з речами для відправки. Якщо така категорія не з’являється, то це вже кримінальна відповідальність. Вони можуть бути засудженими на три або п'ять років", – зауважив він.

Комісар також поінформував, що на сьогодні на Харківщині формують новий запас з військовозобов'язаних. Мобілізованих навчатимуть на військовій техніці, яку що надійде з-за кордону.

Він зазначив, що мобілізованим без військового досвіду під час служби залишать їхні цивільні спеціальності: водій, інженер або бухгалтер. Або ж можна буде опанувати нову спеціальність.

"Ми нині формуємо велику кількість нових підрозділів. У нас дуже багато надходить військової техніки з-за кордону, яку також треба опанувати. Для цього ми набираємо певний ресурс", – сказав Арап.

Нагадаємо, раніше адвокат Ростислав Кравець розповів, як правильно діяти, якщо військовий вимагає документи на вулиці.

Також відомо: якщо призовник проігнорував вручену йому повістку, що була видана з метою уточнення військово-облікових даних, на нього чекає адміністративна відповідальність.

Ми писали також, що вручення повісток на вулиці — законне. За словами очільника Міноборони, так відбувається, бо багато хто з чоловіків призовного віку не живуть за місцем реєстрації та не стали на облік у місцевих центрах комплектування.

Окрім цього, важливо знати, що з 1 січня 2023 року військовозобов'язаним громадянам почали видавати повістки нового зразка. Що про них відомо, як вони виглядають та чи можна відмовитися від отримання повістки старого зразка — читайте в нашому матеріалі.