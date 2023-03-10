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Комісар розповів, скількох людей оштрафували на Харківщині за неявку до військкомату

10 березня 2023 16:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
За неявку до військкомату передбачена адміністративна відповідальність
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За неявку до військкомату під час мобілізації на Харківщині було оштрафовано 600 військовозобов’язаних і це лише за останні два місяці. Сума штрафів – до 5 тис. грн.

Про це розповів обласний військовий комісар Володимир Арап на брифінгу. 

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Штрафи за неявку до військкомату

Арап уточнив, що ті, хто не прийшли до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів), були оштрафовані на суми від 1000 до 5000 грн.

"Але є так категорія військовозобов'язаних, які вже отримали повістку, пройшли медичне обстеження і їм вже треба було прибути з речами для відправки. Якщо така категорія не з’являється, то це вже кримінальна відповідальність. Вони можуть бути засудженими на три або п'ять років", – зауважив він.

Комісар також поінформував, що на сьогодні на Харківщині формують новий запас з військовозобов'язаних. Мобілізованих навчатимуть на військовій техніці, яку що надійде з-за кордону. 

Він зазначив, що мобілізованим без військового досвіду під час служби залишать їхні цивільні спеціальності: водій, інженер або бухгалтер. Або ж можна буде опанувати нову спеціальність.  

"Ми нині формуємо велику кількість нових підрозділів. У нас дуже багато надходить військової техніки з-за кордону, яку також треба опанувати. Для цього ми набираємо певний ресурс", – сказав Арап.

Нагадаємо, раніше адвокат Ростислав Кравець розповів, як правильно діяти, якщо військовий вимагає документи на вулиці. 

Також відомо: якщо призовник проігнорував вручену йому повістку, що була видана з метою уточнення військово-облікових даних, на нього чекає адміністративна відповідальність.

Ми писали також, що вручення повісток на вулиці — законне. За словами очільника Міноборони, так відбувається, бо багато хто з чоловіків призовного віку не живуть за місцем реєстрації та не стали на облік у місцевих центрах комплектування.

Окрім цього, важливо знати, що з 1 січня 2023 року військовозобов'язаним громадянам почали видавати повістки нового зразка. Що про них відомо, як вони виглядають та чи можна відмовитися від отримання повістки старого зразка — читайте в нашому матеріалі.

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