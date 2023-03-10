Комиссар рассказал, скольких людей оштрафовали на Харьковщине за неявку в военкомат

За неявку в военкомат предусмотрена административная ответственность

За неявку в военкомат во время мобилизации в Харьковской области было оштрафовано 600 военнообязанных и это только за последние два месяца. Сумма штрафов — до 5 тыс. грн.

Об этом рассказал областной военный комиссар Владимир Арап на брифинге.

Штрафы за неявку в военкомат

Арап уточнил, что не пришедшие в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматов) были оштрафованы на суммы от 1 до 5 тыс. грн.

"Но есть так категория военнообязанных, которые уже получили повестку, прошли медицинское обследование и им уже нужно было прибыть с вещами для отправки. Если такая категория не появляется, то это уже уголовная ответственность. Они могут быть осуждены на три или пять лет", — заметил он.

Комиссар также проинформировал, что сегодня на Харьковщине формируют новый запас из военнообязанных. Мобилизованных будут обучать на военной технике, поступающей из-за границы.

Он отметил, что мобилизованным без военного опыта во время службы оставят их гражданские специальности: водитель, инженер или бухгалтер. Или же можно будет овладеть новой специальностью.

"Мы сейчас формируем большое количество новых подразделений. У нас очень много поступает военной техники из-за границы, которую также нужно овладеть. Для этого мы набираем определенный ресурс", —сказал Арап.

Напомним, ранее адвокат Ростислав Кравец рассказал, как правильно поступать, если военный требует документы на улице.

Также известно: если призывник проигнорировал врученную ему повестку, изданную с целью уточнения военно-учетных данных, его ждет административная ответственность.

Мы писали также, что вручение повесток на улице законно. По словам главы Минобороны, так происходит, потому что многие мужчины призывного возраста не живут по месту регистрации и не стали на учет в местных центрах комплектования.

Кроме этого, важно знать, что с 1 января 2023 года военнообязанным гражданам начали выдавать повестки нового образца. Что о них известно, как они выглядят и можно ли отказаться от получения повестки старого образца – читайте в нашем материале.