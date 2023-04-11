Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці arrow

Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

11 квітня 2023 15:25
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Вручення повістки на вулиці — хто має право відмовитися
Українцям вручають повістки на вулиці. Фото: znaj.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні воєнний стан та загальна мобілізація поки що продовжені до 20 травня. Тож військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку. Уповноважені особи можуть вручити її у будь-якому громадському місці. Проте є одна категорія чоловіків, яка може відмовитися від повістки на вулиці.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач

Читайте також:

За його словами, таке право є у тих чоловіків, які мають бронь від призову. 

"Військовозобов'язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде", — повідомив полковник Роман Горбач.

Хто може відмовитися від повістки на вулиці

Проте якщо з собою немає відповідних документів та повістку вже вручили за необхідною процедурою й ви поставили свій підпис, то явитись до ТЦК та СП доведеться за законом. 

У такому разі в територіальному центрі комплектування необхідно буде пред'явити документи про відстрочку та, за необхідності, уточнити свої дані. Видана повістка буде анульована.

Раніше ми писали, хто наразі підлягає бронюванню від мобілізації, кому дозволено бронювати та які діють терміни бронювання працівників. А  за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.

Нагадаємо, ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB