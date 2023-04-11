Вручення повістки на вулиці — хто має право відмовитися

Українцям вручають повістки на вулиці. Фото: znaj.ua

В Україні воєнний стан та загальна мобілізація поки що продовжені до 20 травня. Тож військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку. Уповноважені особи можуть вручити її у будь-якому громадському місці. Проте є одна категорія чоловіків, яка може відмовитися від повістки на вулиці.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач.

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За його словами, таке право є у тих чоловіків, які мають бронь від призову.

"Військовозобов'язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде", — повідомив полковник Роман Горбач.

Проте якщо з собою немає відповідних документів та повістку вже вручили за необхідною процедурою й ви поставили свій підпис, то явитись до ТЦК та СП доведеться за законом.

У такому разі в територіальному центрі комплектування необхідно буде пред'явити документи про відстрочку та, за необхідності, уточнити свої дані. Видана повістка буде анульована.

Раніше ми писали, хто наразі підлягає бронюванню від мобілізації, кому дозволено бронювати та які діють терміни бронювання працівників. А за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.

Нагадаємо, ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.