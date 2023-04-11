Вручение повестки на улице — кто имеет право отказаться

Украинцам вручают повестки на улице. Фото: znaj.ua

В Украине военное положение и общая мобилизация пока продлены до 20 мая. Так что военнообязанные мужчины могут получить повестку. Уполномоченные лица могут вручить ее в любом общественном месте. Однако существует одна категория мужчин, которая может отказаться от повестки на улице.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач.

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По его словам, такое право имеют те мужчины, у которых есть броня от призыва.

"Военнообязанный, имеющий бронь от призыва по мобилизации, все удостоверяющие документы должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет", — сообщил полковник Роман Горбач.

Однако, если с собой нет соответствующих документов и повестку уже вручили по необходимой процедуре и вы поставили свою подпись, то явиться в ТЦК и СП придется по закону.

В таком случае, в территориальном центре комплектования необходимо будет предъявить документы об отсрочке и, при необходимости, уточнить свои данные. Выданная повестка будет аннулирована.

Ранее мы писали, кто подлежит бронированию от мобилизации, кому разрешено бронировать и какие действуют сроки бронирования работников. А при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.

Напомним, мы писали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.