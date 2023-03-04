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Мобілізація 2023: чи можуть забрати в армію з хворобами ШКТ під час війни

4 березня 2023 06:45
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
З якими хворобами ШКТ не призивають до ЗСУ — пояснення юриста
ВЛК визначає придатність, обмежену придатність чи повну непридатність військовозобов'язаного
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

Усі українські призовники перед початком служби в армії обов'язково мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначає придатність обмежену придатність чи повну непридатність. 

Юрист Дмитро Дончак пояснив, з якими хворобами шлунково-кишкового тракту не призивають до ЗСУ.

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За словами фахівця, чоловіків, які страждають від захворювань шлунково-кишкового тракту, у воєнний час можуть визнати обмежено придатними чи непридатними до служби.

Дончак підкреслив, що питання про придатність до військової служби у такому разі визначається статтею 53 Розкладу хвороб Наказу №402

З якими хворобами ШКТ не призивають до ЗСУ

Виключаються з військового обліку військовозобов'язані, які мають виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладненою стенозом пилоробульбарної зони (затримкою контрастної речовини у шлунку понад 24 години), пенетрацією, яка супроводжується занепадом харчування, якщо є протипоказання до оперативного лікування або відмова від нього.

Обмежено придатними або непридатними до військової служби визнають осіб, які страждають від:

  • виразкової хвороби з виразками, що довго не рубцюються;
  • виразкової хвороби, що ускладнена кровотечею з розвитком післягеморагічної анемії або перфорацією (протягом п'яти років після зазначених ускладнень);
  • виразкової хвороби з частими (від 2 разів на рік) рецидивами, які потребують тривалого стаціонарного лікування (понад два тижні);
  • виразкової хвороби, ускладненої грубою рубцевою деформацією цибулини дванадцятипалої кишки при помірних порушеннях евакуаторно-моторної функції;
  • виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з позацибульною локалізацією виразки;
  • виразкової хвороби шлунка або дванадцятипалої кишки з множинними (від 2) виразками за останні п'ять років.

Проте як підкреслив юрист, за наявності перелічених вище захворювань, українця часто визнають обмежено придатним до служби у ЗСУ.

Які хвороби шлунково-кишкового тракту дають право призовнику звільнитися від служби в армії

Раніше ми повідомляли, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби. 

Нагадаємо, ми розповідали, як має проходити військова медкомісія. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК

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