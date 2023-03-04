З якими хворобами ШКТ не призивають до ЗСУ — пояснення юриста

Мобілізація 2023: чи можуть забрати в армію з хворобами ШКТ під час війни
Усі українські призовники перед початком служби в армії обов'язково мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначає придатність обмежену придатність чи повну непридатність.
Юрист Дмитро Дончак пояснив, з якими хворобами шлунково-кишкового тракту не призивають до ЗСУ.
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За словами фахівця, чоловіків, які страждають від захворювань шлунково-кишкового тракту, у воєнний час можуть визнати обмежено придатними чи непридатними до служби.
Дончак підкреслив, що питання про придатність до військової служби у такому разі визначається статтею 53 Розкладу хвороб Наказу №402.
Виключаються з військового обліку військовозобов'язані, які мають виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладненою стенозом пилоробульбарної зони (затримкою контрастної речовини у шлунку понад 24 години), пенетрацією, яка супроводжується занепадом харчування, якщо є протипоказання до оперативного лікування або відмова від нього.
Обмежено придатними або непридатними до військової служби визнають осіб, які страждають від:
- виразкової хвороби з виразками, що довго не рубцюються;
- виразкової хвороби, що ускладнена кровотечею з розвитком післягеморагічної анемії або перфорацією (протягом п'яти років після зазначених ускладнень);
- виразкової хвороби з частими (від 2 разів на рік) рецидивами, які потребують тривалого стаціонарного лікування (понад два тижні);
- виразкової хвороби, ускладненої грубою рубцевою деформацією цибулини дванадцятипалої кишки при помірних порушеннях евакуаторно-моторної функції;
- виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з позацибульною локалізацією виразки;
- виразкової хвороби шлунка або дванадцятипалої кишки з множинними (від 2) виразками за останні п'ять років.
Проте як підкреслив юрист, за наявності перелічених вище захворювань, українця часто визнають обмежено придатним до служби у ЗСУ.
Раніше ми повідомляли, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби.
Нагадаємо, ми розповідали, як має проходити військова медкомісія. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК.