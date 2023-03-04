С какими болезнями ЖКТ не призывают в ВСУ — объяснение юриста

Мобилизация 2023: могут ли забрать в армию с болезнями ЖКТ во время войны
Все украинские призывники перед началом службы в армии обязательно должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определяет пригодность ограниченную или полную непригодность.
Юрист Дмитрий Дончак объяснил, с какими болезнями желудочно-кишечного тракта не призывают в ВСУ.
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По словам специалиста, мужчин, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в военное время могут признать ограниченно пригодными или непригодными к службе.
Дончак подчеркнул, что вопрос о пригодности к военной службе в таком случае определяется статьей 53 расписания болезней Приказа №402.
Исключаются из военного учета военнообязанные, имеющие язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненной стенозом пылеробульбарной зоны (задержкой контрастного вещества в желудке более 24 часов), пенетрацией, сопровождающейся упадком питания, если есть противопоказание к оперативному лечению или оперативному лечению.
Ограниченно пригодными или непригодными к военной службе признают лиц, страдающих от:
- язвенной болезни с долго не рубцующимися язвами;
- язвенной болезни, осложненной кровотечением с развитием послегеморрагической анемии или перфорацией (в течение пяти лет после указанных осложнений);
- язвенной болезни с частыми (от 2 раз в год) рецидивами, требующими длительного стационарного лечения (более двух недель);
- язвенной болезни, осложненной грубой рубцовой деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки при умеренных нарушениях эвакуаторно-моторной функции;
- язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с внелуковой локализацией язвы;
- язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки с множественными (от 2) язвами за последние пять лет.
Однако как подчеркнул юрист, при наличии вышеперечисленных заболеваний украинца часто признают ограниченно пригодным к службе в ВСУ.
Ранее мы сообщали, как подготовиться к прохождению ВЛК, если есть серьезные заболевания.
Напомним, мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВВК.