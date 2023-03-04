С какими болезнями ЖКТ не призывают в ВСУ — объяснение юриста

ВВК определяет годность, ограниченную годность или полную негодность военнообязанного

Все украинские призывники перед началом службы в армии обязательно должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определяет пригодность ограниченную или полную непригодность.

Юрист Дмитрий Дончак объяснил, с какими болезнями желудочно-кишечного тракта не призывают в ВСУ.

По словам специалиста, мужчин, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в военное время могут признать ограниченно пригодными или непригодными к службе.

Дончак подчеркнул, что вопрос о пригодности к военной службе в таком случае определяется статьей 53 расписания болезней Приказа №402.

Исключаются из военного учета военнообязанные, имеющие язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненной стенозом пылеробульбарной зоны (задержкой контрастного вещества в желудке более 24 часов), пенетрацией, сопровождающейся упадком питания, если есть противопоказание к оперативному лечению или оперативному лечению.

Ограниченно пригодными или непригодными к военной службе признают лиц, страдающих от:

язвенной болезни с долго не рубцующимися язвами;

язвенной болезни, осложненной кровотечением с развитием послегеморрагической анемии или перфорацией (в течение пяти лет после указанных осложнений);

язвенной болезни с частыми (от 2 раз в год) рецидивами, требующими длительного стационарного лечения (более двух недель);

язвенной болезни, осложненной грубой рубцовой деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки при умеренных нарушениях эвакуаторно-моторной функции;

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с внелуковой локализацией язвы;

язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки с множественными (от 2) язвами за последние пять лет.

Однако как подчеркнул юрист, при наличии вышеперечисленных заболеваний украинца часто признают ограниченно пригодным к службе в ВСУ.

Ранее мы сообщали, как подготовиться к прохождению ВЛК, если есть серьезные заболевания.

Напомним, мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВВК.