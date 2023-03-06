Яким українським фахівцям дають стовідсоткову бронь від мобілізації — повний список

Є певна категорія спеціалістів, яким надали стовідсоткове звільнення від мобілізації

В кінці 2022 року уряд затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, який дозволяє забронювати до 50% працівників критично важливих підприємств. Проте є певна категорія фахівців, яким надали стовідсоткове звільнення від мобілізації.

Йдеться про інкасаторів всіх рівнів, враховуючи їхнє критичне значення для повноцінного функціонування банківської системи. Про це пише медіаресурс Banker.

Чому банківські інкасатори мають право на 100% бронь — що каже закон

Усі банківські інкасатори мають право на бронь від мобілізації нарівні з головами правління банківських установ згідно з нормативною базою. Причому йдеться не лише про центральні відділення фінустанов, але й про регіональні.

Це пов'язано з їхньою роллю у забезпеченні безперебійної роботи банківських відділень у період війни. Зокрема, під час перевезення готівки та цінностей.

Таке бронювання передбачається:

додатком №56 до розпорядження Кабміну від 18.03.2015 №493-р "Перелік посад та професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню у період мобілізації та воєнний час та працюють у банківській системі України";

циркуляром Нацбанку №56-0007/10/ДБК від 12 січня 2023 року.

Список фахівців, які отримують стовідсоткову бронь від мобілізації

Звільнення від призову поширюється на сто відсотків:

голів правлінь банків;

інкасаторів, які працюють у центральних відділеннях банків;

інкасаторів, які працюють у банківських відділеннях (філіях) у регіонах;

старших інкасаторів;

інкасаторів-водіїв автотранспорту;

всіх працівників підрозділів безпеки банків.

Хто ще підлягає бронюванню без кількісного обмеження

Окрім працівників банківських установ бронюванню без кількісного обмеження підлягають військовозобов'язані, які:

знаходяться на посадах державної служби категорій "А" та"Б" (керівники міністерств, заступники, керівники державних органів, органів державного управління, працівники патронатних служб тощо);

знаходяться на посадах першої – четвертої категорій (в органах місцевого самоврядування);

є керівниками підприємств, установ і організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та їх заступниками;

є керівниками підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), та їх заступниками;

є керівниками підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, та їх заступниками;

є працівниками підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго;

є працівниками спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, представництв донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, представництв міжнародних організацій, міжнародних та українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки.

Раніше ми писали, хто наразі підлягає бронюванню від мобілізації, кому дозволено бронювати та які діють терміни бронювання працівників.

Нагадаємо, ми розповідаємо, за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.

А також чи можна відмовитися від повістки, яку видають на робочому місці та яку відповідальність несуть роботодавці.