Каким украинским специалистам дают стопроцентную бронь от мобилизации — полный список

Есть определенная категория специалистов, которым предоставили стопроцентное освобождение от мобилизации

В конце 2022 года правительство утвердило новый порядок бронирования военнообязанных во время военного положения, позволяющий забронировать до 50% работников критически важных предприятий. Однако есть определенная категория специалистов, которым было предоставлено стопроцентное освобождение от мобилизации.

Речь идет об инкассаторах всех уровней, учитывая их критическое значение для полноценного функционирования банковской системы. Об этом пишет медиаресурс Banker.

Почему банковские инкассаторы имеют право на 100% бронь — что говорит закон

Все банковские инкассаторы имеют право на бронь от мобилизации наравне с председателями правления банковских учреждений согласно нормативной базе. Причем речь идет не только о центральных отделениях финучреждений, но и региональных.

Это связано с их ролью в обеспечении бесперебойной работы банковских отделений в период войны. В частности, при перевозке наличных денег и ценностей.

Такое бронирование предполагается:

приложением №56 к распоряжению Кабмина от 18.03.2015 №493-р "Перечень должностей и профессий военнообязанных, подлежащих бронированию в период мобилизации и военное время и работающих в банковской системе Украины";

циркуляром Нацбанка №56-0007/10/ДСК от 12 января 2023 года.

Список специалистов, получающих стопроцентную бронь от мобилизации

Освобождение от призыва распространяется на:

председателей правлений банков;

инкассаторов, работающих в центральных отделениях банков;

инкассаторов, работающих в банковских отделениях (филиалах) в регионах;

старших инкассаторов;

инкассаторов-водителей автотранспорта;

всех работников подразделений сохранности банков.

Кто еще подлежит бронированию без количественного ограничения

Кроме работников банковских учреждений бронированию без количественного ограничения подлежат военнообязанные, которые:

находятся в должностях государственной службы категорий "А" и "Б" (руководители министерств, заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, работники патронатных служб и т.п.);

находятся в должностях первой — четвертой категорий (в органах для местного самоуправления);

являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, которые важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и их заместителями;

являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), и их заместителями;

являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, и их заместителями;

являются работниками предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, список которых утверждается Минэнерго;

являются работниками специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений в Украине, представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, представительств международных организаций, международных и украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров, критически важных для функционирования экономики.

Ранее мы писали, кто подлежит бронированию от мобилизации, кому разрешено бронировать и какие действуют сроки бронирования работников.

Напомним, мы рассказываем, при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.

А также можно ли отказаться от повестки, которую выдают на рабочем месте и какую ответственность несут работодатели.