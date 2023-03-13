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Питання життя: що брати з собою на війну мобілізованому

13 березня 2023 19:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Які речі необхідно взяти з собою на фронт новобранцю — практичні поради військового
Цей перелік речей може допомогти новобранцю в різних ситуаціях та навіть врятувати життя
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні продовжується активна загальна мобілізація. До лав ЗСУ призивають як чоловіків з військовим досвідом, так і тих, хто не мав відношення до військової справи. 

Український військовий, фронтовик, працівник служби зв'язків з громадськістю Територіальної оборони Володимир Дегтярьов в інтерв'ю SPEKA media розповів, про що треба подбати новобранцю, якого мобілізували на фронт.

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Речі на фронт — чим забезпечує держава

За словами Дегтярьова, коли бійця вперше призивають, він отримує від держави мінімальний набір речей — це, до прикладу, форма, бронежилет, каска, баул чи рюкзак.

Далі перелік речей для кожного бійця різний, в залежності у який тип військ та підрозділ його відправляють та які завдання він буде виконувати.

Новобранців, які ніколи не мали бойового досвіду, переважно відправляють в піхоту. Це означає, що доведеться багато фізично працювати — рити окопи, ночувати у некомфортних умовах тощо.

"Можна точно розраховувати, що вам видадуть літній та зимовий комплект одягу, бронежилет та каску, мішок, автомат та декілька магазинів до нього. Це мінімум", — підкреслив військовий. 

Речі на фронт — чим забезпечує держава

Які речі необхідні на фронті — практичні поради 

Дегтярьов зазначає, перелік речей, які можуть знадобитися на фронті, схожий на перелік для походу в гори. Фахівець не радить купувати найкращі або найдорожчі речі, оскільки це розхідні матеріали. В умовах війни вони швидко псуються, губляться або ж буває необхідність залишити все під час відступу.

"Якщо говорити про перебування далеко від бази, яке може тривати 2-3 місяці, то речей з собою треба брати багато. Частина з цих речей є в більшості людей у цивільному житті. На війні одяг, майно псується, зношується, горить. Тому варто бути готовим, що щось доведеться закуповувати своїм коштом", — повідомив Дегтярьов.

Які речі необхідні на фронті — практичні поради

Речі, які треба взяти з собою на фронт новобранцю — перелік 

Звичайно, цей список не є універсальним і може змінюватись, залежно від сезону і від завдання бійця.

Спорядження:

  • форма, 1-2 комплекти;
  • термобілизна, 1-2 комплекти;
  • шкарпетки високі тренінгові;
  • білизна, бажано спортивна;
  • дощовик;
  • флісова кофта;
  • футболки/рашгарди;
  • бойова сорочка (combat shirt);
  • бандана, шапка, балаклава;
  • рукавиці тактичні.

Взуття:

  • берці, трекінгові черевики;
  • кросівки;
  • капці/шльопанці гумові;
  • гамаші.

Обладнання (амуніція):

  • плитоноска;
  • мотузка;
  • розгрузка/бойовий пояс;
  • шолом;
  • наколінники/налокітники;
  • аптечка бойова;
  • аптечка розширена;
  • тактичний рюкзак;
  • баул;
  • протигаз;
  • окуляри.

Техніка та інструменти:

  • павербанки;
  • телефон;
  • шнури, зарядні, продовжувач/трійник;
  • ніж, мультитул;
  • лопатка мала;
  • лопата саперна, пилка, сокира;
  • ліхтарики;
  • батарейки;
  • голка, нитки;
  • суперклей;
  • манікюрні ножиці;
  • бінокль.

Речі для догляду, сну та їжі:

  • газовий пальник, балони;
  • фляга;
  • чашка, тарілка, прибори;
  • ніж, мультитул
  • сухпай, батончики, сухі супи, чай, кава;
  • туристичні фільтри для води;
  • гідратор (питна система для рюкзака);
  • сірники, запальнички;
  • маленькі та великі сміттєві пакети;
  • вітаміни;
  • зубна щітка, паста, бритва, мило, шампунь/гель, креми для рук, обличчя;
  • пачки сухих та вологих серветок;
  • рушник;
  • каремат;
  • спальник. 

Також при собі бажано мати водонепроникний пакет з документами. 

Речі, які треба взяти з собою на фронт новобранцю — перелік

Пропонуємо також ознайомитися з корисним переліком ресурсів, які дають базові та поглиблені знання з тактичної підготовки, вогневої, військової топографії, тактичної медицини тощо.

Раніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, полковник Роман Горбач розповів, про особливості служби за контрактом під час війни.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Раді запропонували внести нові правила для мобілізованих без досвіду ― їх хочуть відправляти на фронт за добровільної письмової згоди після не менше, ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю. 

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