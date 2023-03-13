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Вопрос жизни: что брать с собой на войну мобилизованному

13 марта 2023 19:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Какие вещи необходимо взять с собой на фронт новобранцу — практические советы военного
Этот список вещей может помочь новобранцу в разных ситуациях и даже спасти жизнь
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжается активная всеобщая мобилизация. В ряды ВСУ призывают как мужчин с военным опытом, так и тех, кто не имел отношения к военному делу.

Украинский военный, фронтовик, работник службы по связям с общественностью Территориальной обороны Владимир Дегтярев в интервью SPEKA media рассказал, о чем нужно позаботиться новобранцу, которого мобилизовали на фронт.

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Вещи на фронт — чем обеспечивает государство

По словам Дегтярева, когда бойца впервые призывают, он получает от государства минимальный набор вещей — это, например, форма, бронежилет, каска, баул или рюкзак.

Далее перечень вещей для каждого бойца разный, в зависимости, какой тип войск и подразделение его отправляют и какие задачи он будет выполнять.

Новобранцев, никогда не имевших боевого опыта, преимущественно отправляют в пехоту. Это значит, что придется много физически работать — рыть окопы, ночевать в некомфортных условиях.

"Можно точно рассчитывать, что вам выдадут летний и зимний комплект одежды, бронежилет и каску, мешок, автомат и несколько магазинов к нему. Это минимум", — подчеркнул военный.

Вещи на фронт — чем обеспечивает государство

Какие вещи необходимы на фронте — практические советы

Дегтярев отмечает, список вещей, которые могут понадобиться на фронте, похож на список для похода в горы. Специалист не советует покупать самые дорогие вещи, поскольку это расходные материалы. В условиях войны они быстро портятся, теряются или бывает необходимость оставить все во время отступления.

"Если говорить о пребывании вдали от базы, которое может длиться 2-3 месяца, то вещей с собой надо брать много. Часть из этих вещей есть у большинства людей в гражданской жизни. На войне одежда, имущество портится, изнашивается, горит. Поэтому стоит быть готовым, что что-то придется закупать за свой счет", — сообщил Дегтярев.

Какие вещи необходимы на фронте — практические советы

Вещи, которые нужно взять с собой на фронт новобранцу — список

Конечно, этот список не является универсальным и может меняться в зависимости от сезона и от задачи бойца.

Снаряжение:

  • форма, 1-2 комплекта;
  • термобелье, 1-2 комплекта;
  • носки высокие тренинговые;
  • белье, желательно спортивное;
  • дождевик;
  • флисовая кофта;
  • футболки/рашгарды;
  • боевая рубашка (combat shirt);
  • бандана, шапка, балаклава;
  • варежки тактические.

Обувь:

  • берцы, трекинговые ботинки;
  • кроссовки;
  • тапочки/шлепанцы резиновые;
  • гамаши.

Оборудование (амуниция):

  • плитоноска;
  • веревка;
  • разгрузка/боевой пояс;
  • шлем;
  • наколенники/налокотники;
  • аптечка боевая;
  • аптечка расширена;
  • тактический рюкзак;
  • баул;
  • противогаз;
  • очки.

Техника и инструменты:

  • павербанки;
  • телефон;
  • шнуры, зарядные, продолжатель/тройник;
  • нож, мультитул;
  • лопатка мало;
  • лопата саперная, пилочка, топор;
  • фонарики;
  • батарейки;
  • игла, нити;
  • суперклей;
  • маникюрные ножницы;
  • бинокль.

Вещи для ухода, сна и еды:

  • газовая горелка, баллоны;
  • фляга;
  • чашка, тарелка, приборы;
  • нож, мультитул
  • сухпай, батончики, сухие супы, чай, кофе;
  • туристические фильтры для воды;
  • гидратор (питьевая система для рюкзака);
  • спички, зажигалки;
  • маленькие и крупные мусорные пакеты;
  • витамины;
  • зубная щетка, паста, бритва, мыло, шампунь/гель, кремы для рук, лицо;
  • пачки сухих и влажных салфеток;
  • полотенце;
  • каремат;
  • спальник.

Также при себе лучше иметь водонепроницаемый пакет с документами.

Вещи, которые нужно взять с собой на фронт новобранцу — список

Предлагаем также ознакомиться с полезным перечнем ресурсов, которые дают базовые и углубленные знания по тактической подготовке, огневой, военной топографии, тактической медицине и т.д.

Ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал об особенностях службы по контракту во время войны.

Напомним, мы сообщали, что в Раде предложили внести новые правила для мобилизованных без опыта ― их хотят отправлять на фронт при добровольном письменном согласии после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности.

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