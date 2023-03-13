Какие вещи необходимо взять с собой на фронт новобранцу — практические советы военного

Этот список вещей может помочь новобранцу в разных ситуациях и даже спасти жизнь

В Украине продолжается активная всеобщая мобилизация. В ряды ВСУ призывают как мужчин с военным опытом, так и тех, кто не имел отношения к военному делу.

Украинский военный, фронтовик, работник службы по связям с общественностью Территориальной обороны Владимир Дегтярев в интервью SPEKA media рассказал, о чем нужно позаботиться новобранцу, которого мобилизовали на фронт.

Вещи на фронт — чем обеспечивает государство

По словам Дегтярева, когда бойца впервые призывают, он получает от государства минимальный набор вещей — это, например, форма, бронежилет, каска, баул или рюкзак.

Далее перечень вещей для каждого бойца разный, в зависимости, какой тип войск и подразделение его отправляют и какие задачи он будет выполнять.

Новобранцев, никогда не имевших боевого опыта, преимущественно отправляют в пехоту. Это значит, что придется много физически работать — рыть окопы, ночевать в некомфортных условиях.

"Можно точно рассчитывать, что вам выдадут летний и зимний комплект одежды, бронежилет и каску, мешок, автомат и несколько магазинов к нему. Это минимум", — подчеркнул военный.

Какие вещи необходимы на фронте — практические советы

Дегтярев отмечает, список вещей, которые могут понадобиться на фронте, похож на список для похода в горы. Специалист не советует покупать самые дорогие вещи, поскольку это расходные материалы. В условиях войны они быстро портятся, теряются или бывает необходимость оставить все во время отступления.

"Если говорить о пребывании вдали от базы, которое может длиться 2-3 месяца, то вещей с собой надо брать много. Часть из этих вещей есть у большинства людей в гражданской жизни. На войне одежда, имущество портится, изнашивается, горит. Поэтому стоит быть готовым, что что-то придется закупать за свой счет", — сообщил Дегтярев.

Вещи, которые нужно взять с собой на фронт новобранцу — список

Конечно, этот список не является универсальным и может меняться в зависимости от сезона и от задачи бойца.

Снаряжение:

форма, 1-2 комплекта;

термобелье, 1-2 комплекта;

носки высокие тренинговые;

белье, желательно спортивное;

дождевик;

флисовая кофта;

футболки/рашгарды;

боевая рубашка (combat shirt);

бандана, шапка, балаклава;

варежки тактические.

Обувь:

берцы, трекинговые ботинки;

кроссовки;

тапочки/шлепанцы резиновые;

гамаши.

Оборудование (амуниция):

плитоноска;

веревка;

разгрузка/боевой пояс;

шлем;

наколенники/налокотники;

аптечка боевая;

аптечка расширена;

тактический рюкзак;

баул;

противогаз;

очки.

Техника и инструменты:

павербанки;

телефон;

шнуры, зарядные, продолжатель/тройник;

нож, мультитул;

лопатка мало;

лопата саперная, пилочка, топор;

фонарики;

батарейки;

игла, нити;

суперклей;

маникюрные ножницы;

бинокль.

Вещи для ухода, сна и еды:

газовая горелка, баллоны;

фляга;

чашка, тарелка, приборы;

нож, мультитул

сухпай, батончики, сухие супы, чай, кофе;

туристические фильтры для воды;

гидратор (питьевая система для рюкзака);

спички, зажигалки;

маленькие и крупные мусорные пакеты;

витамины;

зубная щетка, паста, бритва, мыло, шампунь/гель, кремы для рук, лицо;

пачки сухих и влажных салфеток;

полотенце;

каремат;

спальник.

Также при себе лучше иметь водонепроницаемый пакет с документами.

Предлагаем также ознакомиться с полезным перечнем ресурсов, которые дают базовые и углубленные знания по тактической подготовке, огневой, военной топографии, тактической медицине и т.д.

Ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал об особенностях службы по контракту во время войны.

Напомним, мы сообщали, что в Раде предложили внести новые правила для мобилизованных без опыта ― их хотят отправлять на фронт при добровольном письменном согласии после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности.