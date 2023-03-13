Какие вещи необходимо взять с собой на фронт новобранцу — практические советы военного

Вопрос жизни: что брать с собой на войну мобилизованному
В Украине продолжается активная всеобщая мобилизация. В ряды ВСУ призывают как мужчин с военным опытом, так и тех, кто не имел отношения к военному делу.
Украинский военный, фронтовик, работник службы по связям с общественностью Территориальной обороны Владимир Дегтярев в интервью SPEKA media рассказал, о чем нужно позаботиться новобранцу, которого мобилизовали на фронт.
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Вещи на фронт — чем обеспечивает государство
По словам Дегтярева, когда бойца впервые призывают, он получает от государства минимальный набор вещей — это, например, форма, бронежилет, каска, баул или рюкзак.
Далее перечень вещей для каждого бойца разный, в зависимости, какой тип войск и подразделение его отправляют и какие задачи он будет выполнять.
Новобранцев, никогда не имевших боевого опыта, преимущественно отправляют в пехоту. Это значит, что придется много физически работать — рыть окопы, ночевать в некомфортных условиях.
"Можно точно рассчитывать, что вам выдадут летний и зимний комплект одежды, бронежилет и каску, мешок, автомат и несколько магазинов к нему. Это минимум", — подчеркнул военный.
Какие вещи необходимы на фронте — практические советы
Дегтярев отмечает, список вещей, которые могут понадобиться на фронте, похож на список для похода в горы. Специалист не советует покупать самые дорогие вещи, поскольку это расходные материалы. В условиях войны они быстро портятся, теряются или бывает необходимость оставить все во время отступления.
"Если говорить о пребывании вдали от базы, которое может длиться 2-3 месяца, то вещей с собой надо брать много. Часть из этих вещей есть у большинства людей в гражданской жизни. На войне одежда, имущество портится, изнашивается, горит. Поэтому стоит быть готовым, что что-то придется закупать за свой счет", — сообщил Дегтярев.
Вещи, которые нужно взять с собой на фронт новобранцу — список
Конечно, этот список не является универсальным и может меняться в зависимости от сезона и от задачи бойца.
Снаряжение:
- форма, 1-2 комплекта;
- термобелье, 1-2 комплекта;
- носки высокие тренинговые;
- белье, желательно спортивное;
- дождевик;
- флисовая кофта;
- футболки/рашгарды;
- боевая рубашка (combat shirt);
- бандана, шапка, балаклава;
- варежки тактические.
Обувь:
- берцы, трекинговые ботинки;
- кроссовки;
- тапочки/шлепанцы резиновые;
- гамаши.
Оборудование (амуниция):
- плитоноска;
- веревка;
- разгрузка/боевой пояс;
- шлем;
- наколенники/налокотники;
- аптечка боевая;
- аптечка расширена;
- тактический рюкзак;
- баул;
- противогаз;
- очки.
Техника и инструменты:
- павербанки;
- телефон;
- шнуры, зарядные, продолжатель/тройник;
- нож, мультитул;
- лопатка мало;
- лопата саперная, пилочка, топор;
- фонарики;
- батарейки;
- игла, нити;
- суперклей;
- маникюрные ножницы;
- бинокль.
Вещи для ухода, сна и еды:
- газовая горелка, баллоны;
- фляга;
- чашка, тарелка, приборы;
- нож, мультитул
- сухпай, батончики, сухие супы, чай, кофе;
- туристические фильтры для воды;
- гидратор (питьевая система для рюкзака);
- спички, зажигалки;
- маленькие и крупные мусорные пакеты;
- витамины;
- зубная щетка, паста, бритва, мыло, шампунь/гель, кремы для рук, лицо;
- пачки сухих и влажных салфеток;
- полотенце;
- каремат;
- спальник.
Также при себе лучше иметь водонепроницаемый пакет с документами.
Предлагаем также ознакомиться с полезным перечнем ресурсов, которые дают базовые и углубленные знания по тактической подготовке, огневой, военной топографии, тактической медицине и т.д.
Ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал об особенностях службы по контракту во время войны.
Напомним, мы сообщали, что в Раде предложили внести новые правила для мобилизованных без опыта ― их хотят отправлять на фронт при добровольном письменном согласии после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности.