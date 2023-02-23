Як діяти військовому після лікування — поради юриста

Після закінчення лікування військовослужбовець має обов'язково пройти огляд ВЛК

Досить поширеною є проблема, коли військовослужбовці після лікування у медзакладах повертаються додому, не оформлюючи відпустки чи не роблячи відповідної відмітки у комендатурі, таким чином порушуючи фактично закон. Така проблема може виникати через нерозуміння правових засад.

Юристка Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Главацька пояснила, що робити військовослужбовцям, які повертаються до служби після лікування під час воєнного стану, та скільки триває відпустка за станом здоров’я.

Коли військовий має повернутися до служби після лікування

Главацька зазначає, наразі бувають випадки, коли військовослужбовці після лікування не повертаються вчасно до військових частин, а їдуть додому.

"За це їх притягують до кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах воєнного стану", — пояснила вона.

Згідно із законом "Про правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" військові під час воєнного стану мають право на відпустку для лікування зі збереженням матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Загалом термін перебування військового у лікарні та у відпустці за станом здоров’я не має перевищувати 4 місяців поспіль — крім випадків, коли законодавством передбачено триваліші строки лікування.

Після проходження лікування військовослужбовець має обов'язково пройти огляд ВЛК. Після чого медкомісія зробить висновок про придатність до подальшої служби.

По завершенню лікування у медичному закладі в епікризі чи висновку ВЛК можуть бути наступні формулювання:

потребує відпустки за станом здоров’я на 30 календарних днів;

виписується в частину для реалізації рішення ВЛК;

має з’явитися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) у день виписки;

має з’явитися до сімейного лікаря (тут вказується дата візиту).

Важливо: перші три формулювання передбачають, що військовий чи військова має обов’язково звернутися до комендатури чи ТЦК, де зроблять відмітку у документах із вказанням дати прибуття до військової частини, враховуючи час на дорогу.

Саме через те, що військовий не зробив відповідну відмітку у документах й можуть виникати серйозні проблеми.

Відпустка за станом здоров’я для військових

Відпустка за станом здоров'я надається військовослужбовцю навіть під час дії воєнного стану. Рішення про її надання приймає військово-лікарська комісія, згідно з пунктом 6.35 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Як зазначено у Положенні, у виняткових випадках військовослужбовцям може бути надана відпустка за станом здоров’я на 30 календарних днів.

За постановою ВЛК відпустка за станом здоров’я може бути продовжена на такий самий строк, а за відповідних медичних показань — повторно продовжена ще на 30 календарних днів.

Постанова ВЛК про продовження відпустки за станом здоров’я записується в книгу протоколів засідань ВЛК та в довідку ВЛК, на підставі якої була надана перша відпустка за станом здоров’я, і підписується головою, членами комісії (не менше двох), секретарем комісії та скріплюється гербовою печаткою.

Якщо після продовження відпустки за станом здоров’я військовослужбовець не може братися до виконання службових обов’язків, то його оглядає ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.

Як діяти військовослужбовцю, щоб отримати відпустку за станом здоров'я:

мати відповідну довідку від ВЛК;

подати рапорт на ім'я командира військової частини;

отримати відпускний квиток з зазначеними датами відпустки, найменуванням населеного пункту, де буде проходити відпустка, та датою прибуття до місця служби.

прибувши до населеного пункту, де буде перебувати під час відпустки, військовослужбовець повинен обов’язково відмітитися в комендатурі чи ТЦК та СП, а після завершення відпустки поставити відмітку про вибуття до місця дислокації військової частини.

Коли військовослужбовця виписують з покращенням в частину для реалізації рішення ВЛК, або ж у довідці чи виписному епікризі зазначають, що необхідно з’явитися в ТЦК та СП в день виписки чи з’явитися до сімейного лікаря (вказується дата), — в усіх цих випадках він має обов’язково звернутися в комендатуру чи ТЦК та СП. Там роблять відмітку в документах, зокрема зазначають дату прибуття до військової частини, враховуючи термін на дорогу до військової частини.

Раніше ми розповідали, як має проходити військова медкомісія. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК.

Також ми писали про перелік захворювань, із якими призовника можуть тимчасово чи довічно звільнити від військової служби у мирний час та під час дії воєнного стану.