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Возвращение на службу после лечения: что нужно знать военному

23 февраля 2023 13:56
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Как действовать военному после лечения — советы юриста
После окончания лечения военнослужащий должен обязательно пройти осмотр ВВК
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

Достаточно распространена проблема, когда военнослужащие после лечения в медучреждениях возвращаются домой, не оформляя отпуска или не делая соответствующей отметки в комендатуре, таким образом нарушая фактически закон. Такая проблема может возникать из-за непонимания правовых устоев.

Юрист Центра по оказанию безвозмездной вторичной правовой помощи Татьяна Главацкая объяснила, что делать военнослужащим, которые возвращаются на службу после лечения во время военного положения, и сколько длится отпуск по состоянию здоровья.

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Когда военный должен вернуться на службу после лечения

Главацкая отмечает, что бывают случаи, когда военнослужащие после лечения не возвращаются вовремя в воинские части, а едут домой.

"За это их привлекают к уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявку вовремя на службу без уважительных причин, совершенных в условиях военного положения", — пояснила она.

Согласно закону "О правовой защите военнослужащих и членов их семей" военные во время военного положения имеют право на отпуск для исцеления с сохранением материального обеспечения на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВВК).

В целом, срок пребывания военного в больнице и в отпуске по состоянию здоровья не должен превышать 4 месяцев подряд — кроме случаев, когда законодательством предусмотрены более длительные сроки лечения.

После прохождения лечения военнослужащий должен обязательно пройти осмотр ВВК. После чего медкомиссия сделает вывод о пригодности к дальнейшей службе.

Когда военный должен вернуться в службу после лечения

По окончании лечения в медицинском учреждении в эпикризе или выводе ВВК могут быть следующие формулировки:

  • требует отпуска по состоянию здоровья на 30 календарных дней;
  • выписывается в часть для реализации решения ВВК;
  • должен явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в день выписки;
  • явиться к семейному врачу (здесь указывается дата визита).

Важно: первые три формулировки предполагают, что военный или военная должны обязательно обратиться в комендатуру или ТЦК, где сделают отметку в документах с указанием даты прибытия в воинскую часть, учитывая время на дорогу.

Именно потому, что военный не сделал соответствующую отметку в документах и могут возникнуть серьезные проблемы.

Отпуск по состоянию здоровья для военных

Отпуск по состоянию здоровья для военных

Отпуск по состоянию здоровья предоставляется военнослужащему даже во время действия военного положения. Решение о его предоставлении принимает военно-врачебная комиссия, согласно пункту 6.35 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Как отмечено в Положении, в исключительных случаях военнослужащим может быть предоставлен отпуск по состоянию здоровья на 30 календарных дней.

По постановлению ВВК отпуск по состоянию здоровья может быть продлен на тот же срок, а при соответствующих медицинских показаниях — повторно продлен еще на 30 календарных дней.

Постановление ВВК о продлении отпуска по состоянию здоровья записывается в книгу протоколов заседаний ВВК и в справку ВВК, на основании которой был предоставлен первый отпуск по состоянию здоровья, и подписывается председателем, членами комиссии (не менее двух), секретарем комиссии и скрепляется гербовой печатью.

Если после продления отпуска по состоянию здоровья военнослужащий не может приступать к исполнению служебных обязанностей, его осматривает ВВК для определения степени пригодности к военной службе.

Как действовать военнослужащему, чтобы получить отпуск по состоянию здоровья:

  • иметь соответствующую справку от ВВК;
  • представить рапорт на имя командира воинской части;
  • получить отпускной билет с указанными датами отпуска, наименованием населенного пункта, где будет проходить отпуск, и датой прибытия к месту службы.
  • прибыв в населенный пункт, где будет находиться во время отпуска, военнослужащий должен обязательно отметиться в комендатуре или ТЦК и СП, а по завершении отпуска поставить отметку о выбытии к месту дислокации воинской части.

Как действовать военнослужащему, чтобы получить отпуск по состоянию здоровья

Когда военнослужащего выписывают с улучшением в часть для реализации решения ВВК или в справке или выписном эпикризе отмечают, что необходимо явиться в ТЦК и СП в день выписки или явиться к семейному врачу (указывается дата), — во всех этих случаях он должен обратиться в комендатуру или ТЦК и СП. Там делают отметку в документах, в частности, указывают дату прибытия в воинскую часть, учитывая срок на дорогу в воинскую часть.

Раньше мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВВК.

Также мы писали о перечне заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и во время военного положения.

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