Який день 16 червня – що не можна робити, народні прикмети

Зображення святого мученика Лукілліана Візантійського. Фото ілюстративне: УНІАН

16 червня за церковним календарем відзначається День пам’яті мученика Лукілліана. Тому варто знати, що це за день, що категорично забороняється робити в це свято, які існують традиції та у що вірили предки в давні часи на День пам’яті мученика Лукілліана.

Новини.LIVE розповідає, що варто знати про День пам’яті мученика Лукілліана.

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Історія цього дня

Лукілліан, який був язичницьким жрецем, проживав у третьому столітті. Свого часу чоловік відмовився від віри та прийняв християнство. Також мученик Лукілліан проповідував Слово Боже та навернув до Христа велику кількість своїх громадян.

Зображення останнього дня мученика Лукілліана. Фото ілюстративне: УНІАН

Коли про діяльність Лукілліана дізналися іудеї, вони одразу ж розповіла про це верхівці. Тоді начальник міста наказав затримати чоловіка та посадити його за ґрати. Лукілліана досить довго катували разом з іншими християнами, після чого відрубали голову.

Що категорично не можна робити 16 червня?

Вважається, що в День пам’яті мученика Лукілліана не можна конфліктувати зі своїми близькими та лихословити. Також в цей день кращим рішенням буде відкласти будь-яку фізичну справу та не укладати угоду, інакше вона не принесе ніякої користі.

Підписання угоди, яке не варто робити 16 червня. Фото: Pexels

Народні прикмети та традиції

Предки в давні часи вірили в те, що треба дивитися на погоду за вікном та визначати, яким буде день. Так, якщо весь день йде дощ, слід чекати на щедрий врожай грибів восени, а якщо вранці над водою видно туман, погода буде сонячною.

Якщо напрямок вітру є північним увечері, день буде ясним.

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