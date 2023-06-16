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Какой сегодня праздник 16 июня: история дня, его запреты и народные приметы

16 июня 2023 00:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой день 16 июня – что нельзя делать, народные приметы
Изображение святого мученика Лукиллиана Византийского. Фото иллюстративное: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

16 июня по церковному календарю отмечается День памяти мученика Лукиллиана. Поэтому стоит знать, что это за день, что категорически запрещается делать в этот праздник, какие существуют традиции и во что верили предки в давние времена на День памяти мученика Лукиллиана.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит знать о Дне памяти мученика Лукиллиана.

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Что известно о Дне памяти мученика Лукиллиана?

История этого дня

Лукиллиан, бывший языческий жрец, проживал в третьем веке. В свое время мужчина отказался от веры и принял христианство. Также мученик Лукиллиан проповедовал Слово Божье и обратил к Христу множество своих граждан.

Мученик Лукиллиан
Изображение последнего дня мученика Лукиллиана. Фото иллюстративное: УНІАН

Когда о деятельности Лукиллиана узнали иудеи, они сразу же рассказали об этом верхушке. Тогда начальник города приказал задержать мужчину и посадить его за решетку. Лукиллиана довольно долго пытали вместе с другими христианами, после чего отрубили голову.

Что категорически нельзя делать 16 июня?

Считается, что в День памяти мученика Лукиллиана нельзя конфликтовать со своими близкими и сквернословить. Также в этот день лучшим решением будет отложить любое физическое дело и не заключать сделку, иначе она не принесет никакой пользы.

Подписание сделки
Подписание соглашения, которое не следует делать 16 июня. Фото: Pexels

Народные приметы и традиции

Предки в давние времена верили в то, что нужно смотреть на погоду за окном и определять, каким будет день. Так, если весь день идет дождь, следует ожидать щедрый урожай грибов осенью, а если утром над водой виден туман, погода будет солнечной.

Если направление ветра северное вечером, день будет ясным.

Напомним, мы писали о том, что значит праздник Собора Архангела Гавриила.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя делать на Благовещение.

Также мы сообщали о важных традициях и главных запретах в Вербное воскресенье.

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