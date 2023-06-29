Яке свято 29 червня – його історія, заборони та народні прикмети

Зображення святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Фото ілюстративне: УНІАН

29 червня віряни відзначають День вшановування пам’яті святителя Тихона, якого дуже сильно катували язичники. Ми пояснюємо, як з’явився цей день в історії, які справи категорично забороняється робити в це свято, що слід знати про народні прикмети та традиції цього дня.

Новини.LIVE розповідає детальніше про День вшановування пам’яті святителя Тихона.

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Яке свято 29 червня?

Як з’явився цей день в історії?

Тихон народився в сім’ї благочестивих християн в п’ятому столітті на Кіпрі та виховувався в православних традиціях. З маленьких років Тихон дуже полюбив читання Святого Письма та в юні роки хотів вступити до церковного кліра, де читав та розтлумачував Божі книги.

Зображення святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Фото ілюстративне: Pinterest

Згодом чоловік сів у крісло диякона, а потом зайняв посаду єпископ та активно боровся з поклонінням ідолам. Тихон за своє життя приймав стражденних, а також допомагав бідним та убогим. Язичники дуже його катували, але він намагався триматися.

Які справи категорично не можна робити 29 червня?

У цей день краще не ображатися на людей, а відпустити та прийняти будь-яку ситуацію. Також у це свято не варто бути ледарем, а, навпаки, працювати розумом. Крім того, 29 червня не слід працювати з тістом.

Робота з тістом, яку не слід виконувати 29 червня. Фото: Freepik

Народні прикмети та традиції 29 червня

Наші предки в цей день стежили за погодою надворі та визначали, яким буде день. Наприклад, якщо вранці на папороті скручується листя, наступного дня буде сонячно та спекотно, а якщо ворони сідають, розвертаючись дзьобами в один бік, слід чекати на потужний вітер.

Якщо вікна вкрила роса, слід очікувати на дощ, а маленькі краплі дощу вказують на те, що цей дощ буде йти протягом тривалого часу. Також предки вірили, що ясний Чумацький шлях вказує на гарну погоду за вікном.

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