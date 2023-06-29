Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow Яке сьогодні свято 29 червня: все про цей день, головні заборони та прикмети arrow

Яке сьогодні свято 29 червня: все про цей день, головні заборони та прикмети

29 червня 2023 08:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке свято 29 червня – його історія, заборони та народні прикмети
Зображення святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Фото ілюстративне: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

29 червня віряни відзначають День вшановування пам’яті святителя Тихона, якого дуже сильно катували язичники. Ми пояснюємо, як з’явився цей день в історії, які справи категорично забороняється робити в це свято, що слід знати про народні прикмети та традиції цього дня.

Новини.LIVE розповідає детальніше про День вшановування пам’яті святителя Тихона.

Читайте також:

Яке свято 29 червня?

Як з’явився цей день в історії?

Тихон народився в сім’ї благочестивих християн в п’ятому столітті на Кіпрі та виховувався в православних традиціях. З маленьких років Тихон дуже полюбив читання Святого Письма та в юні роки хотів вступити до церковного кліра, де читав та розтлумачував Божі книги.

Святитель Тихон
Зображення святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Фото ілюстративне: Pinterest

Згодом чоловік сів у крісло диякона, а потом зайняв посаду єпископ та активно боровся з поклонінням ідолам. Тихон за своє життя приймав стражденних, а також допомагав бідним та убогим. Язичники дуже його катували, але він намагався триматися.

Які справи категорично не можна робити 29 червня?

У цей день краще не ображатися на людей, а відпустити та прийняти будь-яку ситуацію. Також у це свято не варто бути ледарем, а, навпаки, працювати розумом. Крім того, 29 червня не слід працювати з тістом.

Работа с тестом
Робота з тістом, яку не слід виконувати 29 червня. Фото: Freepik

Народні прикмети та традиції 29 червня

Наші предки в цей день стежили за погодою надворі та визначали, яким буде день. Наприклад, якщо вранці на папороті скручується листя, наступного дня буде сонячно та спекотно, а якщо ворони сідають, розвертаючись дзьобами в один бік, слід чекати на потужний вітер.

Якщо вікна вкрила роса, слід очікувати на дощ, а маленькі краплі дощу вказують на те, що цей дощ буде йти протягом тривалого часу. Також предки вірили, що ясний Чумацький шлях вказує на гарну погоду за вікном.

Нагадаємо, ми писали про те, які свята відзначатимуть віряни в липні 2023 року.

Раніше ми розповідали про те, що відомо про 28 червня в церковному календарі.

Також ми повідомляли про те, що варто знати про День вшановування пам’яті пророка Єлисея.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Ізраїль — Україна — найсерйозніша криза у відносинах

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз