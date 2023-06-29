Какой праздник 29 июня – его история, запреты и народные приметы

Изображение святителя Тихона, епископа Амафунтского. Фото иллюстративное: УНИАН

29 июня верующие отмечают День чествования памяти святителя Тихона, которого очень сильно пытали язычники. Мы объясняем, как появился этот день в истории, какие дела категорически запрещается делать в этот праздник, что следует знать о народных приметах и традициях этого дня.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о Дне чествования памяти святителя Тихона.

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Какой праздник 29 июня?

Как появился этот день в истории?

Тихон родился в семье благочестивых христиан в пятом веке на Кипре и воспитывался в православных традициях. С малых лет Тихон очень полюбил чтение Священного Писания и в юные годы хотел поступить в церковный клир, где читал и истолковал Божьи книги.

Изображение святителя Тихона, епископа Амафунтского. Фото иллюстративное: Pinterest

Впоследствии мужчина сел в кресло диакона, а затем занял должность епископа и активно боролся с поклонением идолам. Тихон за свою жизнь принимал страждущих, а также помогал бедным и убогим. Язычники очень его пытали, но он старался держаться.

Какие дела категорически нельзя делать 29 июня?

В этот день лучше не обижаться на людей, а отпустить и принять любую ситуацию. Также в этот праздник не стоит быть бездельником, а, наоборот, работать умом. Кроме того, 29 июня не следует работать с тестом.

Работа с тестом, которую не следует выполнять 29 июня. Фото: Freepik

Народные приметы и традиции 29 июня

Наши предки в этот день наблюдали за погодой на улице и определяли, каким будет день. Например, если утром на папоротнике скручиваются листья, на следующий день будет солнечно и жарко, а если вороны садятся, разворачиваясь клювами в одну сторону, следует ожидать мощного ветра.

Если окна покрыла роса, следует ожидать дождя, а маленькие капли дождя указывают на то, что этот дождь будет идти в течение длительного времени. Также предки верили, что ясный Млечный путь указывает на хорошую погоду за окном.

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