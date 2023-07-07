Яке свято 7 липня – як з'явилося, які є заборони, народні прикмети та звичаї

Свято Різдва Іоана Предтечі. Фото ілюстративне: ТСН

Сьомого липня віряни в церкві святкують Різдво Іоана Предтечі, яке присвячене дню народження Івана Хрестителя. Ми пояснюємо, як цей день з’явився ще в давні часи, ким був Іван Хреститель, які існують заборони та народні прикмети в це свято, і що відомо про традиції.

Новини.LIVE детально розповідає про Різдво Іоана Предтечі.

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Історія дня

Іван Хреститель з’явився на світ за пів року до Ісуса Христа. Одного разу перед літньою парою з’явився архангел Гавриїл, який заявив, що в них народиться праведник та пророк. Протягом багатьох років Іоан жив у пустелі, а коли досяг тридцятиріччя, почав проповідувати.

Зображення Різдва Іоана Предтечі. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли він побачив Ісуса Христа, одразу ж помітив, що перед ним стоїть Син Божий. Пізніше він хрестив Спасителя в річці Йордан, через що його прозвали Хрестителем. Не стало Івана Хрестителя після довгих мук, а стратити його наказала донька царя.

Головні заборони сьомого липня

У цей день категорично не можна ворожити або робити інші ритуали, не слід вживати яйця, молочні та м’ясні продукти, а також робити важкі фізичні справи.

Народні прикмети сьомого липня

Предки в давні часи вірили, що зоряне небо вночі сьомого липня вказує на щедрий врожай грибів, гроза означає маленьку кількість горіхів, більшість з яких будуть порожніми всередині, а сильна ранкова роса попереджує про щедрий врожай огірків.

Щедрий урожай огірків у теплиці. Фото: Freepik

Якщо в цей день дощить, за п’ять днів з’явиться сонце, якщо стрекочуть цикади, слід чекати на спеку, а якщо зарості верби шумлять на вітру, потрібно очікувати сильного дощу. Також предки вірили, що купання у водоймі в цей день дозволить позбутися всіх хвороб.

Звичаї на сьоме липня

Люди в цей день відзначають свято Івана Купала, на яке ввечері молоді люди запалювали багаття та стрибали через нього. Вважається, що чим вище стрибнути, тим можна стати щасливішим та здоровішим.

Стрибки закоханої пари через вогнище на Івана Купала. Фото: УНІАН

Також через вогнище стрибали закохані люди, адже вважалося, що стрибки за руку зміцнять союз. Люди вірять, що вода на Івана Купана має магічну силу, вона дарує здоров’я, молодість та красу.

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