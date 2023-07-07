Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Религия arrow Какой сегодня праздник 7 июля: запреты, народные приметы и обычаи arrow

Какой сегодня праздник 7 июля: запреты, народные приметы и обычаи

7 июля 2023 00:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой праздник 7 июля – как появился, какие есть запреты, народные приметы и обычаи
Праздник Рождества Иоанна Предтечи. Фото иллюстративное: ТСН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Седьмого июля верующие в церкви празднуют Рождество Иоанна Предтечи, посвященное дню рождения Иоанна Крестителя. Мы объясняем, как этот день появился еще в давние времена, кем был Иоанн Креститель, какие существуют запреты и народные приметы в этот праздник, и что известно о традициях.

Новини.LIVE подробно рассказывает о Рождестве Иоанна Предтечи.

Читайте также:

Какой церковный праздник седьмого июля?

История дня

Иоанн Креститель явился на свет за полгода до Иисуса Христа. Однажды перед пожилой парой предстал архангел Гавриил, заявивший, что у них родится праведник и пророк. В течение многих лет Иоанн жил в пустыне, а когда достиг тридцатилетия, начал проповедовать.

Рождество Иоанна Предтечи
Изображение Рождества Иоанна Предтечи. Фото иллюстративное: Pinterest

Увидев Иисуса Христа, он сразу же заметил, что перед ним стоит Сын Божий. Позже он крестил Спасителя в реке Иордан, из-за чего его прозвали Крестителем. Не стало Иоанна Крестителя после долгих мучений, а казнить его приказала дочь царя.

Главные запреты седьмого июля

В этот день категорически нельзя гадать или совершать другие ритуалы, не следует употреблять яйца, молочные и мясные продукты, а также делать тяжелые физические дела.

Народные приметы седьмого июля

Предки в древние времена верили, что звездное небо ночью седьмого июля указывает на обильный урожай грибов, гроза означает маленькое количество орехов, большинство из которых будут пустыми внутри, а сильная утренняя роса предупреждает о щедром урожае огурцов.

Урожай огурцов
Щедрый урожай огурцов в теплице. Фото: Freepik

Если в этот день идет дождь, то через пять дней появится солнце. Также предки верили, что купание в водоеме в этот день позволит избавиться от всех болезней.

Обычаи на седьмое июля

Люди в этот день отмечают праздник Ивана Купала, в который вечером молодые люди зажигали костер и прыгали через него. Считается, что чем выше прыгнуть, тем можно стать счастливее и здоровее.

Ивана Купала
Прыжки влюбленной пары через костер на Ивана Купала. Фото: УНИАН

Также через костер прыгали влюбленные люди, ведь считалось, что прыжки за руку укрепят союз. Люди верят, что вода на Ивана Купана обладает магической силой, она дарит здоровье, молодость и красоту.

Напомним, мы писали о том, какие праздники следует ждать в июле 2023 года по церковному календарю.

Раньше мы рассказывали о том, что нельзя делать в отцовскую субботу перед постом Петра.

Также мы сообщали о том, какие обычаи существуют в День Святого Духа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз