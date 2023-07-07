Какой праздник 7 июля – как появился, какие есть запреты, народные приметы и обычаи

Праздник Рождества Иоанна Предтечи. Фото иллюстративное: ТСН

Седьмого июля верующие в церкви празднуют Рождество Иоанна Предтечи, посвященное дню рождения Иоанна Крестителя. Мы объясняем, как этот день появился еще в давние времена, кем был Иоанн Креститель, какие существуют запреты и народные приметы в этот праздник, и что известно о традициях.

Новини.LIVE подробно рассказывает о Рождестве Иоанна Предтечи.

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История дня

Иоанн Креститель явился на свет за полгода до Иисуса Христа. Однажды перед пожилой парой предстал архангел Гавриил, заявивший, что у них родится праведник и пророк. В течение многих лет Иоанн жил в пустыне, а когда достиг тридцатилетия, начал проповедовать.

Изображение Рождества Иоанна Предтечи. Фото иллюстративное: Pinterest

Увидев Иисуса Христа, он сразу же заметил, что перед ним стоит Сын Божий. Позже он крестил Спасителя в реке Иордан, из-за чего его прозвали Крестителем. Не стало Иоанна Крестителя после долгих мучений, а казнить его приказала дочь царя.

Главные запреты седьмого июля

В этот день категорически нельзя гадать или совершать другие ритуалы, не следует употреблять яйца, молочные и мясные продукты, а также делать тяжелые физические дела.

Народные приметы седьмого июля

Предки в древние времена верили, что звездное небо ночью седьмого июля указывает на обильный урожай грибов, гроза означает маленькое количество орехов, большинство из которых будут пустыми внутри, а сильная утренняя роса предупреждает о щедром урожае огурцов.

Щедрый урожай огурцов в теплице. Фото: Freepik

Если в этот день идет дождь, то через пять дней появится солнце. Также предки верили, что купание в водоеме в этот день позволит избавиться от всех болезней.

Обычаи на седьмое июля

Люди в этот день отмечают праздник Ивана Купала, в который вечером молодые люди зажигали костер и прыгали через него. Считается, что чем выше прыгнуть, тем можно стать счастливее и здоровее.

Прыжки влюбленной пары через костер на Ивана Купала. Фото: УНИАН

Также через костер прыгали влюбленные люди, ведь считалось, что прыжки за руку укрепят союз. Люди верят, что вода на Ивана Купана обладает магической силой, она дарит здоровье, молодость и красоту.

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