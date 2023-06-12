Який день 13 червня – історія свята, заборони та народні прикмети

Зображення святого мученика Єрмія. Фото ілюстративне: УНІАН

13 червня — це день, коли віряни в церкві вшановують пам’ять мученика Єрмія. Тому важливо розуміти, що це за день у церковному календарі, що категорично забороняється робити в це свято, а також які існують народні прикмети та традиції цього дня.

Новини.LIVE розповідає про День вшанування пам’яті мученика Єрмія.

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Історія 13 червня

Єрмій, якого люди знали як великого фаната християнства, проживав на території Каппадокії у другому столітті. У цей період правителем був цар, який постійно гонився за християнами, тому він одразу ж наказав захопити Єрмію, який почитав Христа.

Цар намагався зробити так, щоб Єрмій відмовився від Христа, але той не став цього робити. За це цар його тривалий час катував, але він навіть не отримав жодної травми, через що його вирішили отруїти, але навіть це не вбило його. Після довгих спроб вбити Єрмія його повісили донизу головою та за три дні умертвили мечем.

Зображення святого мученика Єрмія. Фото ілюстративне: Pinterest

Що категорично забороняється робити в цей день?

В цей день забороняється з’ясовувати стосунки та конфліктувати з іншими людьми. Також не можна в День пам’яті мученика Єрмія виносити сміття з будинку та давати гроші в борг, інакше так можна залишитися з пустим гаманцем.

Народні прикмети та традиції

Предки в давні часи вірили, що, дивлячись на погоду за вікном, можна визначити, яким буде день. Якщо в цей день погода погана, зима буде холодною, а якщо трава вкрита великою кількістю роси, погода за вікном буде ясною.

Трава, вкрита великою кількістю роси. Фото: Pixabay

Якщо 13 червня на вулиці тепло, врожай хліба буде щедрим, а якщо увечері немає роси, слід очікувати дощ наступного дня. Якщо вранці на вулиці з’явився туман, врожай грибів буде щедрим, а якщо павуки плетуть багато павутини, погода буде погожою.

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