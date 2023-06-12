Какой день 13 июня – история праздника, запреты и народные приметы

Изображение святого мученика Ермия. Фото иллюстративное: УНИАН

13 июня – это день, когда верующие в церкви чтят память мученика Ермия. Поэтому важно понимать, что это за день в церковном календаре, что категорически запрещается делать в этот праздник, а также какие существуют народные приметы и традиции этого дня.

Новини.LIVE рассказывает о Дне памяти мученика Ермия.

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История 13 июня

Ермий, которого люди знали как большого фаната христианства, проживал на территории Каппадокии во втором веке. В этот период правителем был царь, постоянно гонившийся за христианами, поэтому он приказал захватить Ермию, который почитал Христа.

Царь пытался сделать так, чтобы Ермий отказался от Христа, но тот не стал этого делать. За это царь его долго пытал, но он даже не получил никакой травмы, из-за чего его решили отравить, но даже это не убило его. После долгих попыток убить Ермия его повесили вниз головой и через три дня умертвили мечом.

Изображение святого мученика Ермия. Фото иллюстративное: Pinterest

Что категорически запрещается делать в этот день?

В этот день запрещается выяснить отношения и конфликтовать с другими людьми. Также нельзя в День памяти мученика Ермия выносить мусор из дома и давать деньги взаймы, иначе так можно остаться с пустым кошельком.

Народные приметы и традиции

Предки в древности верили, что, глядя на погоду за окном, можно определить, каким будет день. Если в этот день погода плохая, зима будет холодной, а если трава покрыта большим количеством росы, погода за окном будет ясной.

Трава, покрытая большим количеством росы. Фото: Pixabay

Если 13 июня на улице тепло, урожай хлеба будет щедрым, а если к вечеру нет росы, следует ожидать дождь на следующий день. Если утром на улице появился туман, урожай грибов будет щедрым, а если пауки плетут много паутины, погода будет хорошая.

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