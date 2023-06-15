Яке свято відзначається 15 червня – його головні заборони та народні прикмети

Зображення святого Никифора, патріарха Константинопольського. Фото ілюстративне: УНІАН

15 червня — це день, коли люди, які вірять в Бога, вшановують пам’ять святого Никифора. Тому варто розуміти, що собою представляє це свято, що категорично не можна робити в цей день, у що в давні часи вірили предки та які існують традиції.

Новини.LIVE розповідає, що варто знати про День пам’яті святого Никифора.

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Який день 15 червня?

Історія цього свята

Никифор проживав на території Константинополя, коли крісло правителя займав імператор Лев Вірменин. За його часів язичники активно знищували людей, які мали християнську віру. Імператор забрав у Никифора сану та всі інші привілеї, які він мав.

Святий Никифор, патріарх Константинопольский. Фото ілюстративне: Pinterest

Пізніше Никифора відправили у заслання та посадили у в’язницю, де він провів 13 років. Чоловіка не стало 828 року у цьому засланні, а його тіло через декілька років знайшли мощі, які передали Никифора його рідному Константинополю.

Що категорично забороняється робити 15 червня?

Варто розуміти, що в цей день категорично не можна шити або прясти, а також прати білизну в річці та купатися у відкритій водоймі. Також не можна ходити до лісу, інакше так можна серйозно постраждати від великого лиха, яке може торкнутися вас.

Людина в лісі, до якого не можна ходити 15 червня. Фото: Pexels

Народні прикмети та традиції

Предки в давні часи слідкували за тим, якою є погода за вікном, та визначали, яким буде день. Якщо за вікном лив дощ, конопля та льон добре вродять, а якщо напрямок вітру є західним, найближчим часом слід чекати на зниження температури повітря.

Якщо б’ються горобці та протягом ночі співає соловей, слід чекати на гарну погоду, а якщо ввечері сонце сховалося за хмари, надворі буде негода. Якщо на вулиці багато туману, восени можна очікувати на щедрий врожай грибів, а якщо була тиха погода та різко здійнявся вітер, на вулиці дощитиме.

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