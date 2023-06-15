Какой праздник отмечается 15 июня – его главные запреты и народные приметы

Изображение святого Никифора, патриарха Константинопольского. Фото иллюстративное: УНИАН

15 июня — это день, когда люди, верящие в Бога, чтят память святого Никифора. Поэтому следует понимать, что собой представляет этот праздник, что категорически нельзя делать в этот день, во что в древние времена верили предки и какие существуют традиции.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит знать о Дне памяти святого Никифора.

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Какой день 15 июня?

История этого праздника

Никифор проживал на территории Константинополя, когда кресло правителя занимал император Лев Армянин. В его времена язычники активно уничтожали людей, которые имели христианскую веру. Император забрал у Никифора сана и все остальные привилегии, которые он имел.

Святой Никифор, патриарх Константинопольский. Фото иллюстративное: Pinterest

Позже Никифора отправили в заслание и посадили в тюрьму, где он провел 13 лет. Мужчины не стало 828 года в этом заслании, а его тело спустя несколько лет нашли мощи, передавшие Никифора его родному Константинополю.

Что категорически запрещается делать 15 июня?

Следует понимать, что в этот день категорически нельзя шить или прясть, а также стирать белье в реке и купаться в открытом водоеме. Также нельзя ходить в лес, иначе так можно серьезно пострадать от большой беды, которая может коснуться вас.

Человек в лесу, в который нельзя ходить 15 июня. Фото: Pexels

Народные приметы и традиции

Предки в давние времена следили за тем, какова погода за окном, и определяли, каким будет день. Если за окном лил дождь, конопля и лен хорошо уродят, а если направление ветра западное, в ближайшее время следует ожидать снижения температуры воздуха.

Если бьются воробьи и ночью поет соловей, следует ожидать хорошую погоду, а если вечером солнце скрылось за облака, на улице будет непогода. Если на улице много тумана, осенью можно ожидать щедрого урожая грибов, а если была тихая погода и резко поднялся ветер, на улице будет дождь.

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