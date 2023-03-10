Могут ли мобилизовать с онкозаболеванием во время войны — что говорит закон

Весенний призыв 2023: мобилизуют ли с онкозаболеванием во время войны
В Украине повестки получают все мужчины от 18 до 60 лет. Перед взятием на военную службу все призывники должны пройти военно-врачебную комиссию, определяющую пригодность.
Есть заболевания, не дающие право военнообязанному вступить в ряды ВСУ, в том числе и онкологические болезни. Об этом говорится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
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С какими онкозаболеваниями освобождают от мобилизации
Основанием для непригодности к военной службе с исключением из военного учета есть:
- установленный неизлечимый диагноз;
- первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;
- быстро и медленно прогрессирующие злокачественные лимфоидные опухоли, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т.п.), со значительными изменениями;
- доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.
Заметим, что другие онкозаболевания делают непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное.
Временная непригодность или ограниченная пригодность в таких случаях определяется индивидуально.
Что означает ограниченно пригодный к военной службе
Ограниченная пригодность означает, что должны быть определены виды службы и работы, противопоказанные этому лицу. Она не сможет проходить службу в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях.
В свою очередь, может служить в (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Напомним, мы писали, как правильно подготовиться к прохождению военно-врачебной комиссии, если есть серьезные болезни.
Ранее мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия, определяющая пригодность и устанавливающая причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВЛК.