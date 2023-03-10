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Весенний призыв 2023: мобилизуют ли с онкозаболеванием во время войны

10 марта 2023 12:50
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Могут ли мобилизовать с онкозаболеванием во время войны — что говорит закон
В армию не могут призвать из-за наличия определенных болезней
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине повестки получают все мужчины от 18 до 60 лет. Перед взятием на военную службу все призывники должны пройти военно-врачебную комиссию, определяющую пригодность.

Есть заболевания, не дающие право военнообязанному вступить в ряды ВСУ, в том числе и онкологические болезни. Об этом говорится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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С какими онкозаболеваниями освобождают от мобилизации

Основанием для непригодности к военной службе с исключением из военного учета есть:

  • установленный неизлечимый диагноз;
  • первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;
  • быстро и медленно прогрессирующие злокачественные лимфоидные опухоли, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т.п.), со значительными изменениями;
  • доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Заметим, что другие онкозаболевания делают непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное.

Временная непригодность или ограниченная пригодность в таких случаях определяется индивидуально.

Военнообязанного с онкозаболеванием освобождают от мобилизации

Что означает ограниченно пригодный к военной службе

Ограниченная пригодность означает, что должны быть определены виды службы и работы, противопоказанные этому лицу. Она не сможет проходить службу в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях.

В свою очередь, может служить в (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Напомним, мы писали, как правильно подготовиться к прохождению военно-врачебной комиссии, если есть серьезные болезни.

Ранее мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия, определяющая пригодность и устанавливающая причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВЛК.

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