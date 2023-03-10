Чи можуть мобілізувати з онкозахворюванням під час війни — що говорить закон

До армії не можуть призвати через наявність певних хвороб

В Україні повістки отримують усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Перед взяттям на військову службу усі призовники мають пройти військово-лікарську комісію, яка визначає придатність.

Є захворювання, що не дають право військовозобов'язаному вступити до лав ЗСУ, серед них і онкологічні хвороби. Про це йдеться в ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

З якими онкозахворюваннями звільняють від мобілізації

Підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку є:

встановлений невиліковний діагноз;

первинні та вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;

швидко і повільно прогресуючі злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин (лімфогранулематоз, неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів тощо), зі значними змінами;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.

Зауважимо, що інші онкозахворювання роблять непридатним до військової служби в мирний час і обмежено придатним — у воєнний.

Тимчасова непридатність або обмежена придатність в таких випадках визначається індивідуально.

Що означає обмежено придатний до військової служби

Обмежена придатність означає, що мають бути визначені види служби та роботи, які протипоказані цій особі. Вона не зможе проходити службу у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах.

Натомість може служити у (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Нагадаємо, ми писали, як правильно підготуватися до проходження військово-лікарської комісії, якщо є серйозні хвороби.

Раніше ми розповідали, як має проходити військова медкомісія, яка визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК.