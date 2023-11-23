Командировки в СССР — почему они были опасны и бедны

Люди на станции в СССР. Фото: росСМИ

В СССР в командировку посылали влиятельных людей при должностях, что не могло не радовать. Однако на самом деле такие поездки были очень бедны и опасны, поскольку люди сталкивались с дешевыми государственными гостиницами и общежитиями.

Новини.LIVE разобрались, почему командировки в Советском Союзе были так опасны и бедны.

Читайте также:

Дешевые гостиницы и неприветливые люди

Обычно командировки в Советском Союзе делились на два типа: близкие и далекие. Близкой командировка считалась тогда, когда она продолжалась один день где-то неподалеку от места работы, а дальняя — когда человек ехал или летел в другой город хотя бы с одной ночевкой.

Билет для командировки в СССР. Фото: росСМИ

Как правило, в такие командировки ездил один-два человека для выполнения бухгалтерских или производственных задач. Однако быт гостиниц общежитий или других мест, где останавливались работники, был просто невыносим. Если говорить об отелях, то в большинстве случаев там работали не слишком приятные люди, которые могли нахамить, или вообще отказать в поселении, потому что "не было свободных номеров". Хотя на самом деле они были, за это просто хотели "бутылочку вкусного коньячка" или пачку конфет.

Если же люди "вымолили" номер для заселения, работники могли без стука врываться в комнату, чтобы проверить, нет ли порой у гостя с собой строго запрещенного кипятильника или других подобных приборов. Запрещалось шуметь и даже громко разговаривать в номере, а если работника заселили в полулюкс с двумя комнатами самого, то могли подселить еще одного совершенно неизвестного человека.

Кроме хамовитого персонала в этих отелях были номера с ужасными условиями: старая поврежденная мебель, пожелтевшие матрасы и подушки, неисправная сантехника, "полуживой" кафель и т.д.

Неисправная сантехника в СССР. Фото: из открытых источников

Условия в отелях СССР. Фото: росСМИ

Однако, несмотря на всю опасность и непригодные для жизни условия, командировка для людей в СССР была знаковым событием. Работники чувствовали себя значимыми. А были даже случаи, когда во время такой кратковременной поездки по работе заводили кратковременные романы. Если же командировка заканчивалась раньше, люди отсиживались дома. Устраивали этакие "тайные выходные".

Напомним, недавно мы писали о товарном дефиците в СССР, как выживали люди и чего не хватало больше всего.

Ранее Новини.LIVE также развенчали мифы о "самых вкусных" продуктах и одежде в СССР, которая якобы не изнашивалась.

Также мы писали о шокирующих опытах, проводимых в Советском Союзе.