Відрядження в СРСР — чому вони були небезпечними та бідними

Люди на вокзалі в СРСР. Фото: росЗМІ

В СРСР у відрядження посилали впливових людей при посадах, що не могло не тішити. Проте насправді такі поїздки були дуже бідні та небезпечні, оскільки люди зіштовхувалися з дешевими державними готелями та гуртожитками.

Новини.LIVE розібралися, чому відрядження в Радянському Союзі були такі небезпечні та бідні.

Читайте також:

Дешеві готелі та непривітні люди

Зазвичай відрядження у Радянському Союзі ділилися на два типи: близьке та далеке. Близьким відрядження вважалося тоді, коли воно тривало один день десь неподалік від місця роботи, а далеке — коли людина їхала або летіла в інше місто хоча б з однією ночівлею.

Квиток для відрядження в СРСР. Фото: росЗМІ

Як правило, у такі відрядження їздила одна-дві людини для виконання бухгалтерських або виробничих завдань. Проте побут готелів гуртожитків, чи інших місць, де зупинялись працівники, був просто нестерпним. Якщо говорити про готелі, то в більшості випадків там працювали не надто приємні люди, які могли нахамити, або взагалі відмовити у поселенні, бо "не було вільних номерів". Хоча насправді вони були, за це просто хотіли "бутилочку смачного коньячку" або пачку цукерків.

Якщо ж люди "вимолили" номер для заселення, працівники могли без стуку вриватися до кімнати, щоб перевірити, чи немає часом в гостя з собою суворо забороненого кип'ятильника чи інших подібних приладів. Заборонялося шуміти і навіть голосно розмовляти у номері, а якщо працівника заселили у напівлюкс із двома кімнатами самого, то могли підселити ще одного, зовсім невідому людину.

Крім хамовитого персоналу у цих готелях були номери з жахливими умовами: старі пошкодженні меблі, пожовклі матраци та подушки, несправна сантехніка, "напівживий" кахель тощо.

Несправна сантехніка в СРСР. Фото: з відкритих джерел

Умови в готелях СРСР. Фото: росЗМІ

Однак попри усю небезпеку та непридатні для життя умови, відрядження для людей в СРСР було знаковою подією. Працівники відчували себе значущими. А були навіть випадки, коли під час такої короткотривалої поїздки "по роботі" заводили короткочасні романи. Якщо ж відрядження закінчувалося раніше, люди відсиджувалися вдома. Влаштовували такі собі "таємні вихідні".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про товарний дефіцит в СРСР, як виживали люди та чого не вистачало найбільше.

Раніше Новини.LIVE також розвінчали міфи про "найсмачніші" продукти та одяг в СРСР, який нібито не зношувався.

Також ми писали про шокуючі досліди, які проводили в Радянському Союзі.