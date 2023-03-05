З якими хворобами шкіри можуть виключити з військового обліку під час війни

Якщо призовник страждає на дерматит: чи мобілізують з хворобами шкіри під час війни
Навіть під час загальної мобілізації до Збройних сил України не можуть призвати осіб, які мають певні хвороби чи патології. До них відносяться й деякі захворювання шкіри та підшкірної клітковини.
Про це говориться в Наказі №402 Міністерства оборони України.
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Варто зауважити, що діагнози для непридатності в мирний та воєнний час відрізняються. Тобто список захворювань, які дають змогу звільнитися від військової служби в мирний час, суттєво ширший, ніж у воєнний.
Військово-лікарська комісія може визнати військовозобов'язаного, який страждає на захворювання шкіри та підшкірної клітковини:
- обмежено придатним або тимчасово непридатним до служби: у воєнний час таких осіб все одно можуть призвати, коли це знадобиться;
- повністю непридатним до військової служби як у мирний час, так і під час війни (таку особу виключають із військового обліку).
Хвороби шкіри, які звільняють від мобілізації
Підставою для виключення із військового обліку у воєнний час може бути:
- дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною лігніфікацією шкірного покриву;
- пухирчатка звичайна;
- герпетиформний дерматит;
- поширений псоріаз;
- часто рецидивуючі форми обмеженої та поширеної екземи;
- дискоїдний червоний вовчак;
- фотодерматити;
- вульгарний іхтіоз;
- рецидивуюча багатоформна еритема (можуть бути обмежено придатними).
Решта шкірних захворювань роблять особу непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною під час воєнного стану.
Тимчасово непридатними є особи, що мають стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування (фурункул, фурункульоз, карбункул, флегмона, абсцес, імпетиго, ектима, гостра екзема, дерматити, пітиріаз рожевий, багатоформна еритема, парапсоріаз) — вони потребують лікування, відпустки, звільнення тощо.
Варто пам'ятати, що усі випадки визначають індивідуально щодо кожного військовозобов’язаного.
Нагадаємо, ми писали, з якими хворобами хребта звільняють від служби в армії. Та чи можуть мобілізувати з патологією суглоба.
Раніше ми повідомляли, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби. А також пояснювали, як оскаржити рішення ВЛК.