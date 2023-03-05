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Якщо призовник страждає на дерматит: чи мобілізують з хворобами шкіри під час війни

5 березня 2023 06:45
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
З якими хворобами шкіри можуть виключити з військового обліку під час війни
Діагнози для непридатності в мирний та воєнний час відрізняються
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

Навіть під час загальної мобілізації до Збройних сил України не можуть призвати осіб, які мають певні хвороби чи патології. До них відносяться й деякі захворювання шкіри та підшкірної клітковини. 

Про це говориться в Наказі №402 Міністерства оборони України.

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Варто зауважити, що діагнози для непридатності в мирний та воєнний час відрізняються. Тобто список захворювань, які дають змогу звільнитися від військової служби в мирний час, суттєво ширший, ніж у воєнний.

Військово-лікарська комісія може визнати військовозобов'язаного, який страждає на захворювання шкіри та підшкірної клітковини: 

  • обмежено придатним або тимчасово непридатним до служби: у воєнний час таких осіб все одно можуть призвати, коли це знадобиться;
  • повністю непридатним до військової служби як у мирний час, так і під час війни (таку особу виключають із військового обліку).

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини, які звільняють від служби в армії

Хвороби шкіри, які звільняють від мобілізації 

Підставою для виключення із військового обліку у воєнний час може бути:

  • дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною лігніфікацією шкірного покриву;
  • пухирчатка звичайна;
  • герпетиформний дерматит;
  • поширений псоріаз; 
  • часто рецидивуючі форми обмеженої та поширеної екземи;
  • дискоїдний червоний вовчак;
  • фотодерматити;
  • вульгарний іхтіоз;
  • рецидивуюча багатоформна еритема (можуть бути обмежено придатними).

Решта шкірних захворювань роблять особу непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною під час воєнного стану.

Тимчасово непридатними є особи, що мають стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування (фурункул, фурункульоз, карбункул, флегмона, абсцес, імпетиго, ектима, гостра екзема, дерматити, пітиріаз рожевий, багатоформна еритема, парапсоріаз) — вони потребують лікування, відпустки, звільнення тощо.

Варто пам'ятати, що усі випадки визначають індивідуально щодо кожного військовозобов’язаного. 

Хвороби шкіри, які звільняють від мобілізації

Нагадаємо, ми писали, з якими хворобами хребта звільняють від служби в армії. Та чи можуть мобілізувати з патологією суглоба. 

Раніше ми повідомляли, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби. А також пояснювали, як оскаржити рішення ВЛК

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