З якими хворобами шкіри можуть виключити з військового обліку під час війни

Діагнози для непридатності в мирний та воєнний час відрізняються

Навіть під час загальної мобілізації до Збройних сил України не можуть призвати осіб, які мають певні хвороби чи патології. До них відносяться й деякі захворювання шкіри та підшкірної клітковини.

Про це говориться в Наказі №402 Міністерства оборони України.

Варто зауважити, що діагнози для непридатності в мирний та воєнний час відрізняються. Тобто список захворювань, які дають змогу звільнитися від військової служби в мирний час, суттєво ширший, ніж у воєнний.

Військово-лікарська комісія може визнати військовозобов'язаного, який страждає на захворювання шкіри та підшкірної клітковини:

обмежено придатним або тимчасово непридатним до служби: у воєнний час таких осіб все одно можуть призвати, коли це знадобиться;

повністю непридатним до військової служби як у мирний час, так і під час війни (таку особу виключають із військового обліку).

Хвороби шкіри, які звільняють від мобілізації

Підставою для виключення із військового обліку у воєнний час може бути:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною лігніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений псоріаз;

часто рецидивуючі форми обмеженої та поширеної екземи;

дискоїдний червоний вовчак;

фотодерматити;

вульгарний іхтіоз;

рецидивуюча багатоформна еритема (можуть бути обмежено придатними).

Решта шкірних захворювань роблять особу непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною під час воєнного стану.

Тимчасово непридатними є особи, що мають стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування (фурункул, фурункульоз, карбункул, флегмона, абсцес, імпетиго, ектима, гостра екзема, дерматити, пітиріаз рожевий, багатоформна еритема, парапсоріаз) — вони потребують лікування, відпустки, звільнення тощо.

Варто пам'ятати, що усі випадки визначають індивідуально щодо кожного військовозобов’язаного.

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