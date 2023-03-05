С какими болезнями кожи могут исключить из военного учета во время войны

Диагнозы для непригодности в мирное и военное время отличаются

Даже во время общей мобилизации в Вооруженные силы Украины не могут призвать лиц, имеющих определенные болезни или патологии. К ним относятся некоторые заболевания кожи и подкожной клетчатки.

Об этом говорится в Приказе №402 Министерства обороны Украины.

Следует заметить, что диагнозы для непригодности в мирное и военное время отличаются. То есть список заболеваний, позволяющих освободиться от военной службы в мирное время, существенно шире, чем в военное.

Военно-врачебная комиссия может признать военнообязанного, страдающего заболеваниями кожи и подкожной клетчатки:

ограниченно годным или временно непригодным к службе: в военное время таких лиц все равно могут призвать, когда это понадобится;

полностью непригодным к военной службе как в мирное время, так и во время войны (такое лицо исключается из военного учета).

Болезни кожи, освобождающие от мобилизации

Основанием для исключения из военного учета в военное время может быть:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лигнификацией кожного покрова;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит;

распространенный псориаз;

часто рецидивирующие формы ограниченной и распространенной экземы;

дискоидная красная волчанка;

фотодерматиты;

вульгарный ихтиоз;

рецидивирующая многоформная эритема (могут быть ограниченно подходящими).

Остальные кожные заболевания делают лицо непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным во время военного положения.

Временно непригодны лица, имеющие состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения (фурункул, фурункулез, карбункул, флегмона, абсцесс, импетиго, эктима, острая экзема, дерматиты, питириаз рожи) — они нуждаются в лечении, отпуске, увольнении и т.д.

Следует помнить, что все случаи определяют индивидуально по каждому военнообязанному.

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