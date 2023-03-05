С какими болезнями кожи могут исключить из военного учета во время войны

Если призывник страдает дерматитом: мобилизуют ли с болезнями кожи во время войны
Даже во время общей мобилизации в Вооруженные силы Украины не могут призвать лиц, имеющих определенные болезни или патологии. К ним относятся некоторые заболевания кожи и подкожной клетчатки.
Об этом говорится в Приказе №402 Министерства обороны Украины.
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Следует заметить, что диагнозы для непригодности в мирное и военное время отличаются. То есть список заболеваний, позволяющих освободиться от военной службы в мирное время, существенно шире, чем в военное.
Военно-врачебная комиссия может признать военнообязанного, страдающего заболеваниями кожи и подкожной клетчатки:
- ограниченно годным или временно непригодным к службе: в военное время таких лиц все равно могут призвать, когда это понадобится;
- полностью непригодным к военной службе как в мирное время, так и во время войны (такое лицо исключается из военного учета).
Болезни кожи, освобождающие от мобилизации
Основанием для исключения из военного учета в военное время может быть:
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лигнификацией кожного покрова;
- пузырчатка обычная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный псориаз;
- часто рецидивирующие формы ограниченной и распространенной экземы;
- дискоидная красная волчанка;
- фотодерматиты;
- вульгарный ихтиоз;
- рецидивирующая многоформная эритема (могут быть ограниченно подходящими).
Остальные кожные заболевания делают лицо непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным во время военного положения.
Временно непригодны лица, имеющие состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения (фурункул, фурункулез, карбункул, флегмона, абсцесс, импетиго, эктима, острая экзема, дерматиты, питириаз рожи) — они нуждаются в лечении, отпуске, увольнении и т.д.
Следует помнить, что все случаи определяют индивидуально по каждому военнообязанному.
Напомним, мы писали, с какими болезнями позвоночника освобождают от службы в армии. Но могут мобилизовать с патологией сустава.
Ранее мы сообщали, как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные заболевания. А также объясняли, как обжаловать решение ВВК.