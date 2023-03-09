Які психічні розлади звільняють від мобілізації — повний перелік

Деякі категорії громадян не підлягають мобілізації, навіть під час воєнного стану

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 20 травня. Тож наразі всім військовозобов'язаним віком від 18 до 65 років вручають повістки. Надалі після проходження ВЛК їх можуть призвати захищати країну. Проте є певні проблеми зі здоров'ям, зокрема психічним, з якими не беруть до армії.

Про це йдеться в ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Цим документом визначено перелік розладів психіки, з якими не мобілізують.

Яким може бути рішення ВЛК

Лише військово-лікарська комісія має право призначити військового придатним чи непридатним до служби в армії.

В умовах воєнного стану після закінчення медичного обстеження медкомісія виносить одну з цих постанов:

придатний до служби;

обмежено або відтерміновано придатний до служби: таких осіб все одно можуть призвати, коли це знадобиться;

непридатний до військової служби як у мирний час, так і під час війни (таку особу виключають з військового обліку).

Під час ухвалення рішення щодо придатності до військової служби комісія керується Додатком 1 до Положення № 402 (Розклади хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби), Додатком 2 (Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб) та Додатком 3 (Таблиця додаткових вимог до стану здоров’я).

Перелік громадян, що не підлягають призову, визначений в ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Які психічні розлади звільняють від служби в армії

Варто зауважити, що ТЦК має заздалегідь перед оглядом ВЛК отримати медичні дані про військовозобов’язаного (з психоневрологічного, протитуберкульозного, шкірно-венеричного диспансерів та наркологічного закладу). Далі ці дані подаються на вивчення ВЛК, яка й приймає рішення про придатність.

Згідно з вищезгаданими документами, непридатними до військової служби за станом психічного здоров'я є люди, що страждають на:

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю або наркотиків) при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами;

шизофренію, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні розлади з різко вираженими, стійкими проявами;

різко виражені поведінкові розлади, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;

глибоку і важку розумову відсталість.

Важливо: інші розлади психіки та поведінки можуть служити причиною непридатності до служби в мирний час, проте у воєнний час — придатність оцінюється в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, ми писали, як правильно підготуватися до проходження військово-лікарської комісії, якщо є серйозні хвороби.

Раніше ми розповідали, як має проходити військова медкомісія, яка визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК.

Радимо ознайомитися з переліком захворювань, із якими призовника можуть тимчасово чи довічно звільнити від військової служби у мирний час та під час дії воєнного стану.