Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Суспільство arrow Мобілізація 2023: чи можуть забрати в армію з розладами психіки під час війни arrow

Мобілізація 2023: чи можуть забрати в армію з розладами психіки під час війни

9 березня 2023 12:55
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Які психічні розлади звільняють від мобілізації — повний перелік
Деякі категорії громадян не підлягають мобілізації, навіть під час воєнного стану
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 20 травня. Тож наразі всім військовозобов'язаним віком від 18 до 65 років вручають повістки. Надалі після проходження ВЛК їх можуть призвати захищати країну. Проте є певні проблеми зі здоров'ям, зокрема психічним, з якими не беруть до армії. 

Про це йдеться в ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Цим документом визначено перелік розладів психіки, з якими не мобілізують. 

Читайте також:

Яким може бути рішення ВЛК

Лише військово-лікарська комісія має право призначити військового придатним чи непридатним до служби в армії.

В умовах воєнного стану після закінчення медичного обстеження медкомісія виносить одну з цих постанов:

  • придатний до служби;
  • обмежено або відтерміновано придатний до служби: таких осіб все одно можуть призвати, коли це знадобиться;
  • непридатний до військової служби як у мирний час, так і під час війни (таку особу виключають з військового обліку).

Під час ухвалення рішення щодо придатності до військової служби комісія керується Додатком 1 до Положення № 402 (Розклади хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби), Додатком 2 (Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб) та Додатком 3 (Таблиця додаткових вимог до стану здоров’я).

Перелік громадян, що не підлягають призову, визначений в ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Які психічні розлади звільняють від служби в армії

Які психічні розлади звільняють від служби в армії 

Варто зауважити, що ТЦК має заздалегідь перед оглядом ВЛК отримати медичні дані про військовозобов’язаного (з психоневрологічного, протитуберкульозного, шкірно-венеричного диспансерів та наркологічного закладу). Далі ці дані подаються на вивчення ВЛК, яка й приймає рішення про придатність. 

Згідно з вищезгаданими документами, непридатними до військової служби за станом психічного здоров'я є люди, що страждають на:

  • розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю або наркотиків) при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами;
  • шизофренію, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;
  • невротичні розлади з різко вираженими, стійкими проявами;
  • різко виражені поведінкові розлади, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;
  • глибоку і важку розумову відсталість.

Важливо: інші розлади психіки та поведінки можуть служити причиною непридатності до служби в мирний час, проте у воєнний час — придатність оцінюється в індивідуальному порядку.

Чи можуть людину з розладами психіки визнати придатною до служби в армії

Нагадаємо, ми писали, як правильно підготуватися до проходження військово-лікарської комісії, якщо є серйозні хвороби. 

Раніше ми розповідали, як має проходити військова медкомісія, яка визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК

Радимо ознайомитися з переліком захворювань, із якими призовника можуть тимчасово чи довічно звільнити від військової служби у мирний час та під час дії воєнного стану.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:56 ​​​​​​​Верещук заявила, що батьки не можуть відмовитися від примусової евакуації дітей з Бахмута

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

13:52 Зеленський після атаки росіян провів нараду з урядом і силовими відомствами: подробиці

13:48 OSINT-група розповіла, скільки на російських складах залишилось ракет Х-101/555

Новина з відео

13:48 Зірка "Кварталу 95" спародіював ефір Арестовича та Фейгіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:41 В Одесі відновлює роботу електротранспорт

Новина з фото

13:40 Скільки ворожої техніки вдалося виявити завдяки "народному супутнику" ICEYE: дані розвідки

13:35 Допомога волонтерам: які виплати передбачені у разі загибелі чи інвалідності

13:35 Міноборони рф стверджує, що уразило усі заплановані об'єкти

Новина з відео

13:30На Одещині заступник начальника центру комплектування танцював під російські пісні

Новина з відео

13:48 Зірка "Кварталу 95" спародіював ефір Арестовича та Фейгіна

Новина з відео

13:30На Одещині заступник начальника центру комплектування танцював під російські пісні

Новина з відео

12:42 У ЗСУ розповіли подробиці сьогоднішньої атаки рф та вказали на зміну тактики ворога

Новина з відео

11:58 На Тернопільщині уламки ракети упали на житловий будинок: що відомо

Новина з відео

11:52 TVORCHI презентували фінальну версію пісні для "Євробачення-2023"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:31 ​​​​​​​Ранковий обстріл України: одна з ракет влучила в енергетичний об'єкт на Прикарпатті

Новина з відео

11:22Загроза не минула: в Чорному морі досі є споряджені ракетоносії

Новина з відео

09:51 У житловому будинку в російській Читі стався вибух: що відомо

Новина з відео

06:20 День народження Тараса Шевченка: як невмирущі вірші Кобзаря стали сучасними музичними хітами

Новина з відео

22:35 У Грузії силовики відкрили стрільбу в повітря біля парламенту, є постраждалі

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

Актуальне по темі

None 9 Березень 13:56

​​​​​​​Верещук заявила, що батьки не можуть відмовитися від примусової евакуації дітей з Бахмута

None 9 Березень 13:52

Зеленський після атаки росіян провів нараду з урядом і силовими відомствами: подробиці

None 9 Березень 13:48

OSINT-група розповіла, скільки на російських складах залишилось ракет Х-101/555

None 9 Березень 13:47

Зірка "Кварталу 95" спародіював ефір Арестовича та Фейгіна

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB