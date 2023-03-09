Какие психические расстройства освобождают от мобилизации — полный перечень

Некоторые категории граждан не подлежат мобилизации, даже во время военного положения

В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 20 мая. В связи с этим всем военнообязанным возрастом от 18 до 65 лет вручают повестки. В дальнейшем после прохождения ВЛК они могут призывать защищать страну. Однако есть определенные проблемы со здоровьем, в частности, психическим, с которыми не берут в армию.

Об этом говорится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Этим документом определен перечень нарушений психики, с которыми не мобилизуют.

Каким может быть решение ВЛК

Только военно-врачебная комиссия имеет право назначить военного пригодным или непригодным к службе в армии.

В условиях военного положения после окончания медицинского обследования медкомиссия выносит одно из этих постановлений:

пригоден к службе;

ограниченно или отсрочено годный к службе: таких лиц все равно могут призвать, когда это понадобится;

непригоден к военной службе как в мирное время, так и во время войны (такое лицо исключается из военного учета).

При принятии решения о пригодности к военной службе комиссия руководствуется Приложением 1 к Положению № 402 (Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе), Приложением 2 (Объяснение по применению статей Расписания болезней) и Приложением 3 (Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья).

Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Какие психические расстройства освобождают от службы в армии

Следует заметить, что ТЦК должен заранее перед осмотром ВЛК получить медицинские данные о военнообязанном (из психоневрологического, противотуберкулезного, кожно-венерического диспансеров и наркологического учреждения). Далее эти данные подаются на изучение ВЛК, принимающей решение о пригодности.

Согласно вышеупомянутым документам, непригодными к военной службе по состоянию психического здоровья являются люди, страдающие на:

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;

шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства с резко выраженными, стойкими проявлениями;

резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

глубокую и тяжелую умственную отсталость.

Важно: другие нарушения психики и поведения могут служить причиной непригодности к службе в мирное время, однако в военное время — пригодность оценивается в индивидуальном порядке.

Напомним, мы писали, как правильно подготовиться к прохождению военно-врачебной комиссии, если есть серьезные болезни.

Ранее мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия, определяющая пригодность и устанавливающая причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВЛК.

Советуем ознакомиться с перечнем заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и во время действия военного положения.